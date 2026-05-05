ETV Bharat / entertainment

ମାଆ ହେଲେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ଜନ୍ମ

ବିବାହର 3ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଓ ଆକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

lipsa mishra and akash acharya welcome a baby girl
lipsa mishra and akash acharya welcome a baby girl (photo:specail arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଆ ହେଲେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର । ଆକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗତକାଲି (ମେ 4)ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଲିପ୍ସା ଓ ଆକାଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି । ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ । ପୋଷ୍ଟରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ଲିପ୍ସା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ମେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 25 ଦିନ ପରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି ।

ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଓ ଆକାଶ 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 3 ବର୍ର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।ଲିପ୍ସାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, “ବିଗ୍ ବ୍ରେକ୍” ନାମକ ଏକ ରିଏଲିଟି ସୋ'ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବରେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ “କିଚି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ” ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ପରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ’ ତୋ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁଁରେ ତୁଳସୀ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଲିପ୍ସା ଓଡିଆ, ଛତିଶଗଡୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି ସିରିଏଲ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ସମ୍ମାନଜନକ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ 2015ରେ ପିଲାଟା ବିଗିଡିଗାଲା, ମାୟା ଓ 2016ରେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ୍, 2018ରେ ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, 4 ଇଡିଅଟ୍ସ , 2019ରେ ରାଣୀ, 2020ରେ ଅଦୃଶ୍ୟମ୍, 2021ରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ରାଉନ୍ ରଙ୍ଗର ଆଉଟଫିଟ୍ ଲୁକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାରା ବଢାଇଲେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର

ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

LIPSA MISHRA AND AKASH ACHARYA
LIPSA MISHRA BABY GIRL
ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର
ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଶିଶୁ କନ୍ୟା
LIPSA MISHRA WELCOME A BABY GIRL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.