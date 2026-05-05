ମାଆ ହେଲେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ଜନ୍ମ
ବିବାହର 3ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଓ ଆକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।
Published : May 5, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଆ ହେଲେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର । ଆକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗତକାଲି (ମେ 4)ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଲିପ୍ସା ଓ ଆକାଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି । ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ । ପୋଷ୍ଟରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ଲିପ୍ସା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ମେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 25 ଦିନ ପରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି ।
ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଓ ଆକାଶ 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 3 ବର୍ର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।ଲିପ୍ସାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, “ବିଗ୍ ବ୍ରେକ୍” ନାମକ ଏକ ରିଏଲିଟି ସୋ'ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବରେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ “କିଚି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ” ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ପରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ’ ତୋ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁଁରେ ତୁଳସୀ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଲିପ୍ସା ଓଡିଆ, ଛତିଶଗଡୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି ସିରିଏଲ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ସମ୍ମାନଜନକ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ 2015ରେ ପିଲାଟା ବିଗିଡିଗାଲା, ମାୟା ଓ 2016ରେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ୍, 2018ରେ ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, 4 ଇଡିଅଟ୍ସ , 2019ରେ ରାଣୀ, 2020ରେ ଅଦୃଶ୍ୟମ୍, 2021ରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
