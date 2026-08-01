ପରଲୋକରେ ସାଉଥ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯମୁନା ରାଣୀ, 6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଦାନ
ସାଉଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 7:08 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସିନେମାରେ ନିଜର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କର ଗୁରୁବାର (ଜୁଲାଇ 30) ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, 88 ବର୍ଷୀୟ ଗାୟିକା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ସିଂହଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାରିଅର୍ ସହ, ଏହି ପ୍ରବୀଣ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ହଜାର ହଜାର ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯମୁନା ରାଣୀ 1950 ଏବଂ 1960 ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ; ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି ।
A timeless voice that touched generations will forever echo through her melodies. 🕊️🎶— Saregama South (@saregamasouth) July 31, 2026
Heartfelt condolences on the passing of legendary singer #JamunaRani🙏❤️#RIPJamunaRani pic.twitter.com/q83akaQOUA
ଯମୁନା ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଯୁଗର କିଛି ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ସେ 'ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ' - ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲଲିତା ଏବଂ ପଦ୍ମିନୀ -ଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଟି.ଏମ୍. ସୌନ୍ଦରାରାଜନ୍, ଜେ.ପି. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଏବଂ ପି.ବି. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ 6,000 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ 'ଦେବପିରଭି' ର 'କାଲାଇ ଭାୟାସୁ କଟ୍ଟାନା ମନସୁ' ଏବଂ 'ପାଟୋଣ୍ଡ୍ରୁ କେଟ୍ଟେନ୍'; 'ପାସମାଲର' ର 'ପରବାସମ ଆନେନ୍'; ଏବଂ 'କୁଙ୍ଗୁମାପୁଭେ କୋଞ୍ଜୁମ୍ ପୁରଭେ', 'ମାମା ମାମା ମାମା', ଏବଂ 'ଅଥିମନିଥନ୍ କଢାଲୁକ୍କୁପିନ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଲୋକ ସଂଗୀତ ତାଳ ଉପରେ ଅନାୟାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରେ, ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଇଲାଇୟାରାଜା କମଲ ହାସନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ନାୟକନ' ରେ 'ନାନ ସିରିଥଲ ଦୀପାବଳୀ' ଗୀତ ପାଇଁ ଏମ.ଏସ. ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପୁନଃ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଅନେକ ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରିକି ଏଲ.ଆର. ଐଶ୍ୱରୀ, ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏକ ପ୍ରେରଣା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଗର୍ଜିଲା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ହଟଲ୍
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭେଟେରାନ ଥିଏଟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା
ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଝଟକା, ଆରପାରିରେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ