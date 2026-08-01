ETV Bharat / entertainment

ପରଲୋକରେ ସାଉଥ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯମୁନା ରାଣୀ, 6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଦାନ

ସାଉଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକ ।

JAMUNA RANI PASSES AWAY
JAMUNA RANI PASSES AWAY (@saregamasouth X Handle)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 7:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସିନେମାରେ ନିଜର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କର ଗୁରୁବାର (ଜୁଲାଇ 30) ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, 88 ବର୍ଷୀୟ ଗାୟିକା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ସିଂହଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାରିଅର୍ ସହ, ଏହି ପ୍ରବୀଣ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ହଜାର ହଜାର ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯମୁନା ରାଣୀ 1950 ଏବଂ 1960 ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ; ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି ।

ଯମୁନା ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଯୁଗର କିଛି ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ସେ 'ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ' - ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲଲିତା ଏବଂ ପଦ୍ମିନୀ -ଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଟି.ଏମ୍. ସୌନ୍ଦରାରାଜନ୍, ଜେ.ପି. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଏବଂ ପି.ବି. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ 6,000 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ।

ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ 'ଦେବପିରଭି' ର 'କାଲାଇ ଭାୟାସୁ କଟ୍ଟାନା ମନସୁ' ଏବଂ 'ପାଟୋଣ୍ଡ୍ରୁ କେଟ୍ଟେନ୍'; 'ପାସମାଲର' ର 'ପରବାସମ ଆନେନ୍'; ଏବଂ 'କୁଙ୍ଗୁମାପୁଭେ କୋଞ୍ଜୁମ୍ ପୁରଭେ', 'ମାମା ମାମା ମାମା', ଏବଂ 'ଅଥିମନିଥନ୍ କଢାଲୁକ୍କୁପିନ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଲୋକ ସଂଗୀତ ତାଳ ଉପରେ ଅନାୟାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରେ, ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଇଲାଇୟାରାଜା କମଲ ହାସନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ନାୟକନ' ରେ 'ନାନ ସିରିଥଲ ଦୀପାବଳୀ' ଗୀତ ପାଇଁ ଏମ.ଏସ. ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପୁନଃ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଅନେକ ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରିକି ଏଲ.ଆର. ଐଶ୍ୱରୀ, ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏକ ପ୍ରେରଣା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଗର୍ଜିଲା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ହଟଲ୍

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭେଟେରାନ ଥିଏଟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା

ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଝଟକା, ଆରପାରିରେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SINGER JAMUNA RANI PASSES AWAY
JAMUNA RANI
ଯମୁନା ରାଣୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ସାଉଥ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯମୁନା ରାଣୀ
JAMUNA RANI PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.