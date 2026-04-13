ETV Bharat / entertainment

ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେବ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି କରିବେ ଶେଷଦର୍ଶନ

ଆଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେ । ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ବାସଭବନରେ ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି କରିବେ ଶେଷଦର୍ଶନ ।

legendary singer asha bhosle last rites
ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେବ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 9:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ୱାଇ: ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ପରଲୋକ । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଆଜି ଗାୟିକାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ କରାଯିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜନସାଧାରଣ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ପରିବାର ଲୋୟର ପରେଲସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁୟାୟୀ, ଗାୟିକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରେ କରାଯିବ । ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ତାଇଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ । ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଭଉଣୀ, 'ଭାରତର ନାଇଟଙ୍ଗେଲ୍' ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍କରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅବସରରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ସହ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।

ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଭିନ୍ନ ଛାପ:

ମରାଠୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଭାଷାରେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଇଥିବା ଆଶା ଭୋଁସଲେ 7 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାରେ ଗୀତ ଗାଇ, ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ, ସେ 20ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ 16,000 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ 'ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍' ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଆଶା:

ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କର 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

TAGGED:

SINGER ASHA BHOSLE DEATH
ASHA BHOSLE
ଆଶା ଭୋସଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋସଲେ
ASHA BHOSLE LAST RITES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.