ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେବ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି କରିବେ ଶେଷଦର୍ଶନ
ଆଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେ । ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ବାସଭବନରେ ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି କରିବେ ଶେଷଦର୍ଶନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 9:48 AM IST
ମୁମ୍ୱାଇ: ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ପରଲୋକ । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଆଜି ଗାୟିକାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ କରାଯିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜନସାଧାରଣ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ପରିବାର ଲୋୟର ପରେଲସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ।
VIDEO | Mumbai: Visuals from outside legendary singer Asha Bhosle's residence who passed away yesterday at the age of 92, at Grande, Lower Parel.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
The last rites of the singer will be performed at Shivaji Park in Mumbai this afternoon with state honours.
(Full video available on… pic.twitter.com/PqOZl6in31
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁୟାୟୀ, ଗାୟିକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରେ କରାଯିବ । ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ତାଇଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ । ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଭଉଣୀ, 'ଭାରତର ନାଇଟଙ୍ଗେଲ୍' ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍କରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅବସରରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ସହ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।
#WATCH | Mumbai: Legendary singer Asha Bhosle's son, Anand Bhosle says, " tomorrow, from 10:30 am to 2 pm, people can come and take the last darshan of my mother at casa grande building. at 4 pm, her last rites will be performed at the crematorium. i request people not to gather… pic.twitter.com/WS5WTTH9fR— ANI (@ANI) April 12, 2026
ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଭିନ୍ନ ଛାପ:
ମରାଠୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଭାଷାରେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଇଥିବା ଆଶା ଭୋଁସଲେ 7 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାରେ ଗୀତ ଗାଇ, ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ, ସେ 20ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ 16,000 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ 'ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍' ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
VIDEO | A minute of silence was observed by players and fans at Wankhede Stadium before the commencement of the MI-RCB IPL game over the demise of legendary singer Asha Bhosle.— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଆଶା:
ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କର 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।