ହଜିଗଲେ ଆଶା...ଝୁରୁଛିି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ, ଝୁରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ

ଆଜି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଝୁରୁଛି, ତା ସହ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଏ ଜହ୍ନ ବି ଝୁରୁଛି...ଲୁହର ଜୋଛନା ଝରାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 12, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୀରବି ଯାଇଛି ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟିଛି ସେ ସ୍ୱରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା । ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ସେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେ । ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ସେ ସୁରସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଜଳ । ଆଜି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଝୁରୁଛି, ତା ସହ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଏ ଜହ୍ନ ବି ଝୁରୁଛି...ଲୁହର ଜୋଛନା ଝରାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଛି ।

ଓଡିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଶା ଭୋସଲେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ । 1981ରେ ଆରତି ଫିଲ୍ମର ସେଇ ହୃଦୟଛୁଆ ଗୀତ 'ଜହ୍ନ ଗୋ ତୁମେ ଝୁରନା...ଝରାଇ ଲୁହ ଝରଣା', 1977ର ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଫିଲ୍ମର 'ମୁଁ ହଜିଛି ତୁମ ଆଖିରେ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସପନରେ ନୂତନ ପୀଢିର ସଙ୍ଗୀତପ୍ରମୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବି ଓଦା କରିଦିଏ । 1976ରେ ସମୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଥିବା 'ଝିମି ଝିମି ଝିମି ତା ମଜା..,ଚାଖିଲେ ନ ଛାଡିବୁ ରାଜା', ମା' ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ତୋ ନାଁରେ ପିନ୍ଧିଲି ଚୂଡି..ତୋ ନାଁରେ ଶାଢୀ କେବେ ଆସିବୁ ମୋ ଘରକୁ ତୁ ପାଲିଙ୍କି ଚଢି' ଆଜି ବି ମନକୁ ହଜେଇ ଦିଏ..ମଜେଇ ଦିଏ । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭଳି ଗୀତ ଗାଈ ସେ ଓଡିଆଙ୍କ ସହ ଏକ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପ୍ରତି ଓଡିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଛି ।

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏଇ ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଗୀତକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାବାସୀ । ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭାବାବେଗଭରା ସ୍ୱରରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ସେ କହିଛନ୍ତ, 'ଆଶା ଭୋସଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ସେ ଖାଲି ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ବେଶ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ସୃତି ସବୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ସେ ଯେତିକି ହୃଦୟବାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଓ ତାଙ୍କର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲା । କଳା ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ।'


ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବୟୋଗ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି । ସେ ଥିରେ ସ୍ୱର ସମାଜର ଜଣେ ମହାନ ଗାୟିକା । ଅନନ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର। ଅକଳ୍ପନୀୟ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱରର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବରଦାନ ଥିଲେ ସେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୁରା ଭାରତକୁ ସ୍ତବ୍ଦ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ । ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ସଦଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ।

