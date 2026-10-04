ଭେଟେରାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ପରଲୋକ
ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 4, 2026 at 1:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ , ଆଦିତ୍ୟ 369 ଏବଂ ମୟୂରୀ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ , ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ ।
21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1931ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ ଭେଟେରାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କେ.ଭି. ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ କାମ କରି ସିନେମାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 1957ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା କ୍ଲାସିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମାୟାବଜାର"ରେ କାମ କରିଥିଲେ ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ କମେଡି, ସାଇନ୍ସ ଭିକ୍ସନ, ଫାଣ୍ଟାସି ଏବଂ ଡ୍ରାମା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ମୟୂରୀ , ଯାହା 1985 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ସିନେମାଟି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁଧା ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ନନ୍ଦୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା ।
ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ ଏହା ପରେ 1987 ମସିହାରେ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ବ୍ଲାକ କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ"ରେ କାମ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିନା କୌଣସି ସଂଳାପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା ।
சிங்கீதம் காரு தன் சித்தப்படி இளமையில், இளமையுடன் உயிர் நீத்தார். அவர் இளமை பலருக்கும் தொற்றாது. அந்த குணம் தொற்றவேண்டும் என்ற ஆசையில் அவர் கை பற்றி நடந்த நண்பர்களுள் சீடர்களுள் நானும் உளேன். - கமல் ஹாசன் Dying young need not be a tragedy. It can be glorious. Singeetham Srinivasa Rao is a great example. I have admired him since I knew him. Now I aspire to live like he did. - Kamal Haasan— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 4, 2026
କମଲ ହାସନଙ୍କ ସହ ସେ ଅପୂର୍ବ ସଗୋଧରାରଗଲ ଏବଂ ମାଇକେଲ ମଦନା କାମ ରାଜନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ, 'ଆଦିତ୍ୟ 369' ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଚେନ୍ନାଇର ଭିରୁଗମ୍ବକମରେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସହକର୍ମୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସେଲିବ୍ରିଟି କମଲ ହାସନ ଭିରୁଗମ୍ବକମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।