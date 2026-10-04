ETV Bharat / entertainment

ଭେଟେରାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ପରଲୋକ

ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

Legendary Filmmaker Singeetham Srinivasa Rao Passes Away At 95
ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ପରଲୋକ (X@Kiran_Abbavaram)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2026 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ , ଆଦିତ୍ୟ 369 ଏବଂ ମୟୂରୀ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ , ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ ।

21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1931ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ ଭେଟେରାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କେ.ଭି. ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ କାମ କରି ସିନେମାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 1957ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା କ୍ଲାସିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମାୟାବଜାର"ରେ କାମ କରିଥିଲେ ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ କମେଡି, ସାଇନ୍ସ ଭିକ୍ସନ, ଫାଣ୍ଟାସି ଏବଂ ଡ୍ରାମା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ମୟୂରୀ , ଯାହା 1985 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​। ଏହି ସିନେମାଟି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁଧା ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ନନ୍ଦୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା ।

ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓ ଏହା ପରେ 1987 ମସିହାରେ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ବ୍ଲାକ କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ"ରେ କାମ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିନା କୌଣସି ସଂଳାପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା ।

କମଲ ହାସନଙ୍କ ସହ ସେ ଅପୂର୍ବ ସଗୋଧରାରଗଲ ଏବଂ ମାଇକେଲ ମଦନା କାମ ରାଜନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ, 'ଆଦିତ୍ୟ 369' ସିଙ୍ଗୀଥମ ରାଓଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ଚେନ୍ନାଇର ଭିରୁଗମ୍ବକମରେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସହକର୍ମୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସେଲିବ୍ରିଟି କମଲ ହାସନ ଭିରୁଗମ୍ବକମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍‌, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

କର୍କଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ IPS ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ IG ଭାବେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ

TAGGED:

SINGEETAM RAO DEATH
SRINIVASA RAO PASSES AWAY
ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ
ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଦେହାନ୍ତ
SINGEETHAM SRINIVASA RAO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.