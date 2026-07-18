ETV Bharat / entertainment

ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍

ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

Lawrence Bishnoi gang given death threat Aamir Kha Mumbai Police launched an investigation
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 7:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ । ଏହି ଧମକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଏକ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି । ସଲମାନ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ତରଫରୁ ଆମିର୍ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ସଂଜ୍ଞାନ ନେବା ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକର ବୈଧତା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମିର୍‌ ଖାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଭାବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରାଯାଇନାହିଁ । ହତ୍ୟା ଧମକ ସମ୍ପର୍କିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆର୍‌ଜୁ ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ଟାଏସନ୍ ବିଷ୍ଣୋଇ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଉକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମିର୍‌ ଖାନ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ବିବାହ ଦ୍ବାରା 'ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍'ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆମେ ଆମର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ନାମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ।"

ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ 13 ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା ସହିତ ଘଟିଥିବା ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତତ୍ପରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବାରମ୍ବାର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି । 1998 ମସିହାରେ 'ହମ୍ ସାଥ୍ ସାଥ୍ ହେଁ' ସିନେମାର ସୁଟିଂ ବେଳେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ଘଟଣା ସହିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଲମାନ୍ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର ଆକ୍ରୋଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ନେକ ଅନେକ ଥର ଧମକ ମିଳିଛି । ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୪ରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'୩ ଇଡିଅଟ୍ସ'ରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର... 'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନୁହଁ ତ କିଏ ?

'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍'ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା

TAGGED:

AAMIR KHAN DEATH THREAT
AAMIR KHAN LATEST NEWS
AAMIR KHAN LAWRENCE BISHNOI
ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ
AAMIR KHAN DEATH THREAT BISHNOI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.