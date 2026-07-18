ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମିର୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍
ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
Published : July 18, 2026 at 7:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ । ଏହି ଧମକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଏକ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି । ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ତରଫରୁ ଆମିର୍ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ସଂଜ୍ଞାନ ନେବା ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକର ବୈଧତା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମିର୍ ଖାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଭାବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରାଯାଇନାହିଁ । ହତ୍ୟା ଧମକ ସମ୍ପର୍କିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ଜୁ ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ଟାଏସନ୍ ବିଷ୍ଣୋଇ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଉକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ବିବାହ ଦ୍ବାରା 'ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍'ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆମେ ଆମର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ନାମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ।"
ଆମିର୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ 13 ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା ସହିତ ଘଟିଥିବା ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତତ୍ପରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବାରମ୍ବାର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି । 1998 ମସିହାରେ 'ହମ୍ ସାଥ୍ ସାଥ୍ ହେଁ' ସିନେମାର ସୁଟିଂ ବେଳେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ଘଟଣା ସହିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଲମାନ୍ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର ଆକ୍ରୋଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ନେକ ଅନେକ ଥର ଧମକ ମିଳିଛି । ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୪ରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ।