ETV Bharat / entertainment

'ଧମାଲ ୪' ରୁ 'ଜିଡିଏନ' ଯାଏଁ...ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ଏହି ସବୁ ସିନେମା ଓ ସିରିଜ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଘରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା । ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି ଅନେକ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଜ । ତାଲିକା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

OTT RELEASE THIS WEEK
OTT RELEASE THIS WEEK (film posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫିଲ୍ମ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଦିଓ 'ଟକ୍ସିକ' କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀର ଆରମ୍ଭ ପରେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ସିରିଜ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଆସନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ Netflix, Jio-Hotstar ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ’ଣ ଆସୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

ଗାନ୍ଧାରୀ

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ

ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାପସୀ ପନ୍ନୁଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରିଲର ଫିଲ୍ମ 'ଗାନ୍ଧାରୀ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଶୀର୍ଷ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି । ଏହା ଦେବାଶିଷ ମାଖିଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହାଣୀଟି ବାଣୀ (ତାପସୀ) ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହରାଏ । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମୋଡ଼ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ଧମାଲ ୪

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ

ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଅର୍ସଦ ୱାରସୀ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଜାଭେଦ ଜାଫରୀ ଏବଂ ରବି କିଶନ ଅଭିନୀତ ଏକ କମେଡି-ଡ୍ରାମା, 'ଧମାଲ ୪' ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା କମେଡି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପସନ୍ଦ; ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇ ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

GDN

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Netflix

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଡୋରାଇସ୍ୱାମୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ବାୟୋପିକରେ ଆର. ମାଧବନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳତଃ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବାୟୋପିକ Netflix ରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ 1914 ମସିହାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ନାଇଡୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଖିବା ପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେ ସାଇକେଲର ଇଞ୍ଜିନ କିଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କିଣିବା ପରେ, ଏହାର ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । ସାଇକେଲର ସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ପରେ, ସେ ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।

ଦ କୋର୍ଟ

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର

ତାମିଲ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ଦ କୋର୍ଟ' ର କାହାଣୀ ୟାଝିନି (ଆର. ଯୋଗଲକ୍ଷ୍ମୀ)ଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯୁବ ଓକିଲ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଇନ ବୃତ୍ତି ଶିଖି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ଓକିଲ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କରି, ସେ କେବଳ ମାମଲା ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନସିକତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ।

କୋରିଆନ୍ କନକରାଜୁ

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ହରର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ 'କନକରାଜୁ' ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ । ଏହା ଲେଖକ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେର୍ଲାପାକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ତେଜ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଏବଂ ରିତିକା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ରାୟଲସୀମାର କାନାକାରାଜୁଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି, ଜଣେ ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବର କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । କୋରିଆରୁ ଏକ ପାର୍ସଲ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାହାଣୀଟି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦିଏ। ଆପଣ Netflix ରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖିପାରିବେ ।

ମେଡେ

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ଆପଲ୍ ଟିଭି

ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସକମାନେ 'ମେଡେ' ଦେଖିପାରିବେ । ଏଥିରେ ରିଆନ୍ ରେନାଲ୍ଡସ୍ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ପାଇଲଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଟ୍ରୟ "ଆସାସିନ୍" କେଲି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରୟକୁ ସୋଭିଏତ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମିଶନରେ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଫଳତାରେ ଶେଷ ହୁଏ । ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ନୂତନ ମିଶନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ।

ଦ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍ ସିଜନ୍ 2

ତାରିଖ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ

ଶେଷରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଗାଇ ରିଚିଙ୍କ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ 'ଦ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍ ସିଜନ୍ 2' ଦେଖିପାରିବେ । ଥିଓ ଜେମ୍ସ ଏକ ଧନୀ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭୂତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଡି ହର୍ନିମ୍ୟାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଟାଲୀକୁ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ନୂତନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । କଳାକାରମାନେ ରେ ୱିନଷ୍ଟୋନ୍, ଡାନିଏଲ୍ ଇଙ୍ଗସ୍, ଜୋଲି ରିଚାର୍ଡସନ୍, ଭିନି ଜୋନ୍ସ, ଜିଆନକାର୍ଲୋ ଏସ୍ପୋସିଟୋ, ଜାସ୍ମିନ୍ ବ୍ଲାକବୋରୋ ଏବଂ ପିଅର୍ସ କ୍ୱିଗଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟୁ ବୋନେଭିଲ୍, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟାଇନ୍, ବେନେଡେଟା ପୋର୍କାରୋଲି, ମିଶେଲ୍ ମୋରୋନ୍, ସେର୍ଜିଓ କାଷ୍ଟେଲିଟୋ ଏବଂ ଆମରା ମାଲାସି, ବକ୍ସର କ୍ରିସ୍ ୟୁବାଙ୍କ୍ ଜୁନିଅର ଏବଂ ଟିଭି ହୋଷ୍ଟ ମାୟା ଜାମାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ରିଭ୍ୟୁ: କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ

'ହେ ବେବି 2' କନଫର୍ମ, ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନର ଖୁଲାସା କଲେ ନିର୍ମାତା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

LATEST OTT RELEASE MOVIE
DHAMAAL 4
ଓଟିଟି ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ସିରିଜ
ଧମାଲ 4
OTT RELEASE THIS WEEK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.