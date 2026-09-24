ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିଲେ 'ଲହରୀ' ଟିମ୍; ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କହିଲେ ଝିଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ 'ଦେଶ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୌଦର୍ଯ୍ୟ'
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ’କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର । ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ପ୍ରଯୋଜିକା ଓ ଟିମ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 10:05 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ’ ଟିମ୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଟିମଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଟିମ ସହ ପତ୍ନୀ ଝିଲ୍ଲିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ସହ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟାନି ଘଡେଇ । ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଝିଲିକ ଓ ଟିମ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଝିଲ୍ଲିକ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲହରୀ’କୁ ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର । ଗୁଜୁରାଟର ଏକତାନଗଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜିକା ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଜୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
'ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜଗନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ'
ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' ପାଇଁ ନୁହେ ପୁରା ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ମୁଁ ଜଗନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି । ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସିନେମା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଯେତେ ବେଳେ ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି ତାଠୁ ବାବଦ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ପୁଣି ଏକ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଏହାକୁ ରି-ରିଲିଜ କରିବୁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଏବେ ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପହଁଚିପାରିଛି ।''
'ଏହି ସିନେମା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଲଭ୍ ଲେଟର'
ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭାଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସେହି ଭିନ୍ନତା ସହ ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ସିନେମା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଲଭ୍ ଲେଟର । ଏହା ମୋତେ ଖୁସି ଦେବା ସହ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି । ଆଗକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସହ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ ପୁଣି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିପାରେ ଯାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ସହ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ହେବ ।''
ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଫିଲ୍ମ ଝିଲ୍ଲିକ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ‘ଲହରୀ’ରେ ମାଟିର କଥା ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର କଥା । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଓ ବାପ-ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କଲିକତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏଥରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ଧିତ, ସୁଶାନ୍ତ, ହର, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ଵସ୍ତିକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଲହରୀ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର: ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଝିଲ୍ଲିକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଶା...ମୋତେ କେବଳ ପରିଚୟ ଦେଇନି ବରଂ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛି'
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଲିଉଡ; 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଝିଲ୍ଲିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ