ETV Bharat / entertainment

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ 'ଲଗନ' ଓ 'ଗଜିନୀ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତ

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତ । ସେ ବଲିଉଡ ରୁ ଟଲିଉଡ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ।

PRADEEP RAWAT PASSES AWAY
PRADEEP RAWAT PASSES AWAY (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲଗନ' ଏବଂ 'ଗଜିନୀ' ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କ ପରଲୋକ । 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଅଭିନେତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆର ତିୱାରୀ ANIକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାୱତ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭିୱାଣ୍ଡିର ଏକ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଲ୍ୟାଣୀ ରାୱତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାୱତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କ 'ଲଗାନ' ସହ-କଳାକାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଯଶପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AICWA) ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି ।

ସଂଗଠନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ସହ, ସେ ବଲିଉଡର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଅପାର ଅବଦାନକୁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ । ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ।''

ସେମାନେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, “ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AICWA) ପକ୍ଷରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ । ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ ।''

ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭିନେତା 21 ଜାନୁଆରୀ 1952 ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ 1985 ମସିହାରେ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମେରି ଜଙ୍ଗ' ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ତଥାପି, ସେ ବି.ଆର. ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ 'ମହାଭାରତ'ରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ 'ସମୁନ୍ଦର (1986)' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ନାଟକରେ ଜଣେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । 1990 ମସିହାରେ, ସେ 'ଅଗ୍ନିପଥ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ 1999 ରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ସରଫରୋଶ' ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁଲତାନ, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ହେଚମ୍ୟାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 'ଲଗନ' (2001) ରେ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେବ ସିଂ ସୋଡିଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଭୁଭାନ (ଆମୀର ଖାନ) ଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 'ହିରୋ: ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ', 'ଷ୍ଟାଲିନ୍', 'ଭେରାମ', '୧: ନେନୋକାଡାଇନ୍', 'ଲୁକିଆମ୍', 'ନେନୁ ସାଇଲାଜା', 'ସାରେନୋଡୁ', 'ନେନେ ରାଜୁ ନେନେ ମନ୍ତ୍ର', 'ଆୟାରଥାଇଲ୍ ଇରୁଭାର୍', 'ମାର୍କେଟ୍ ରାଜା MBBS' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଛାଭା', ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୟେସାଜି କାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଲୋକରେ ସାଉଥ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯମୁନା ରାଣୀ, 6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଦାନ

କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଗର୍ଜିଲା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ହଟଲ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PRADEEP RAWAT
ACTOR PRADEEP RAWAT
ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କ ପରଲୋକ
ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତ
PRADEEP RAWAT PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.