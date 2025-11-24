23ବର୍ଷ ଲିଭ୍-ଇନ୍, 41ବର୍ଷରେ ବିବାହ କଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସନ୍ଦୀପ ବସୱାନାଙ୍କୁ କଲେ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ
ବିବାହ କଲେ 'କ୍ୟୁଙ୍କି ଶାଶ ଭି କଭି ବହୁ ଥି' ଫେମ ତାରକା ସନ୍ଦୀପ ବସୱାନା ଓ ଅଶ୍ୱେଷା ସାୱନ୍ତ । ୨୩ବର୍ଷ ଲିଭ-ଇନରେ ରହିବା ପରେ ହେଲେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ଳେଷା ସାୱନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ବସୱାନା । 'କ୍ୟୁଙ୍କି ଶାଶ ଭି କଭି ବହୁ ଥି' ସମେତ ଧାରାବାହିକରେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏହି ଦମ୍ପତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଅଶ୍ଳେଷା ରବିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ଅଶ୍ଲେଷା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିବାହ ଫଟୋ ଏକ ସିରିଜ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକର୍ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବେବି ପିଙ୍କ୍ କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଅଶ୍ଳେଷା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ । ପରମ୍ପରା ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁରୁ ଏବେ ଆମେ ହୋଇଛୁ । ନବ ବିବାହିତ । କୃତଜ୍ଞ ।''
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର 16 ରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମାରୋହକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
23ବର୍ଷ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପରେ ବିବାହ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଶ୍ଳେଷା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ 'କ୍ୟୁଙ୍କି ଶାଶ ଭି କଭି ବହୁ ଥି' ସେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅଶ୍ଳେଷା ତୀଶା ମେହତା ବିରାନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପ ସାହିଲ ବିରାନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଶୋ’ରେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁହେଁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ଘର ସେଟ୍ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗଭୀର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦମ୍ପତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଛନ୍ତି ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଶ୍ଳେଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାରପ୍ଲସର ଦୈନିକ ସିରିଏଲ 'ଝନକ'ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ହିବା ନୱାବ୍, କୃଶାଲ୍ ଆହୁଜା, ରିଆ ଶର୍ମା, ଅର୍ଜିତ ତନେଜା, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଆରୋରା ଏବଂ ରାଜବୀର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ରୂପାଲି ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ ଅନୁପମା’ର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ଖା, ଅନୁଜ (ଗୌରବ ଖାନ୍ନା)ଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସନ୍ଦୀପ ବାସୱାନାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2024 ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ 'ଆପୋଲେନା - ସପନୋ କି ଉଞ୍ଚି ଉଡାନ୍'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି ।
