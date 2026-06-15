ETV Bharat / entertainment

22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ

କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ଶୋକରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ।

SANCHITA UGALE DEATH
SANCHITA UGALE DEATH (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୀବନ ହାରିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ’ କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଲାସୋପାରା ପୂର୍ବର ଆଚୋଲେ ଗାଁର ସାଇ ସନ୍ତୋଷୀ ବିଲଡିଂରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘଟିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରୁ ୭:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଭାସାଇ-ଭିରାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ପଛର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।

ସଂଚିତାଙ୍କ ବାପା ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ର ଉଗାଲେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଆଚୋଲ ପୋଲିସ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା ୧୯୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ (ADR) ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି । ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସଂଚିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଶଂସକ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁବ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସଂଚିତା ଉଗାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ଏକ ନାମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଜୀ ଟିଭିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶୋ’ କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦିଆ ଟଣ୍ଡନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ଶୋ’କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ସଂଚିତା ୱାଗଲେ କି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରୁଚିତା ଜେଟଲୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଦଙ୍ଗଲ ଟିଭିର ଦିଲୱାଲି ଦୁଲହା ଲେ ଜାୟେଗିରେ ସୋରବ ବେଦୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସୁକୁନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ OTT ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଛାବାରେ ତାରା ରାଣୀଙ୍କ ଯୁବ ସଂସ୍କରଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଅଭିନୀତ ସାଇଲେନ୍ସ 2: ଦି ନାଇଟ୍ ଆଉଲ୍ ବାର୍ ସୁଟଆଉଟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

(ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସମାଧାନ ନୁହେଁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ନେହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ - 04424640050 (24x7 ଉପଲବ୍ଧ) କିମ୍ବା iCall, ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 9152987821 (ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 8 ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ) କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତୀରାଜା, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

ଆରପାରିରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମା' ମୋହିନୀ ମଣି, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SANCHITA UGALE
KUMKUM BHAGYA ACTOR SANCHITA UGALE
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ OSUEVDL
SANCHITA UGALE DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.