କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ@27, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା କଲେ କରଣ ଜୋହର
'କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 27 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ କରଣ ଜୋହର ଅନସିନ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 16, 2025 at 11:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ମ 'କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 27 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଯାହା 1998 ଆଜିର ଦିନରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବଲିଉଡ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର କିଛି ଅନସିନ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଛନ୍ତି ।
କରଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ' ଫିଲ୍ମ ସେଟର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋରେ ଶାହାରୁଖ, କାଜୋଲ, ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଫରହା ଖାନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରାଣ ସିଂ ଭଳି ତାରକାଙ୍କ ସହ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ତୁମ ପାସ ଆଏ' ଯୋଡିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କରଣ ଜୋହର ଲେଖିଛନ୍ତି, '27 ବର୍ଷ । କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ' ସେଟରୁ ଆମର କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି । ଭଲପାଇବା, ବହୁତ ମସ୍ତି ଓ ଖୁସିଭରା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ।''
'କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ବାପା ଯଶ ଜୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ-କମେଡି ଡ୍ରାମା । ଏହାର କାହଣୀ ବନ୍ଧୁତା ଓ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 1998ରେ 16 ଅକ୍ଟୋବର ଦୀପାବଳିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ।
ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ କରଣ ଜୋହର କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ, କଭି ଅଲବିଦା ନା କେହେନା, ମାଇ ନେମ ଇଜ ଖାନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇୟର, ଏ ଦିଲ ହେ ମୁସ୍କିଲ, ରକି ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ ଭଳି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ କରଣ ଜୋହର ରାଜି, ଶେରଶାହା, ଦେସ୍ତାନା, ହମ୍ଟି ଶର୍ମା କି ଦୁଲହନିଆ, ଧଡକ, କେଶରୀ, କଲଙ୍କ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇୟର 2, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ହୋମବାଉଣ୍ଡ, ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
