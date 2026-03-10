ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ଗୌରବ କପୁର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍
ହାତକୁ ଦି' ହାତ ହେବେ କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ଗୌରବ କପୁର । କପଲଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ତଥା ଅଭିନେତା ଗୌରବ କପୁର । ମୁମ୍ବାଇରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିବେ । ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କପଲଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦମ୍ପତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା କଥା ହେଉଛି ଏହି କପଲଙ୍କ ବିବାହ ପରେ "ଦ ପାର୍ଟି, ଆଫ୍ଟର" ନାମକ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ ସହ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହେବ । ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ସ୍ୱାଗତ ବଦଳରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସମାବେଶର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସବ ପଛରେ ଧାରଣା ସରଳ, ଏକ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ବିନା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାଉଥ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଫ୍ଟର ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜାଜ୍ ରାତିର ସହ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ପିକେଜି ବାର୍ ର ପରିବେଶ ରହିବ । ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା, ଆରାମ କରିବା ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ରହିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଏହି କପଲଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିତିକା ଏବଂ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ ନକରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଗୌରବ କପୁରଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କପଲ ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବେ । ଏହା ପରେ ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । କ୍ରିତିକା ଏବଂ ଗୌରବ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିତିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟିଦିନର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ କପଲଙ୍କ ଡେଟିଂ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ରିତିକା କାମରା କିତନି ମୋହବତ୍ ହେ, କୁଛ ତୋ ଲୋଗ୍ କହେଙ୍ଗେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଭଳି ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଭିଡ୍, ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ବମ୍ବାଇ ମେରି ଜାନ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ OTT ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ନିକଟରେ ରିଲିଜ 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଶମ୍ସୁଦ୍ଦିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି' ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
