ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ଗୌରବ କପୁର
ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ଗୌରବ କପୁର । ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ଯାହାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
Published : March 12, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 1:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ଟିଭି ପ୍ରଯୋଜକ ଗୌରବ କପୁର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଧୁମଧାମ କିମ୍ୱା ଜାକଜକମର୍ ନୁହେଁ ବରଂ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିବାହରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ପାପାରାଜିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ସୋହା ଅଲ୍ଲି ଖାନ, ଫରହାନ ଅଖତର, ଅନ୍ୟା ସିଂହ, ମଲାଇକା ଆରୋରା, ଅବିକା ଗୌର ଏବଂ ନେହା ଧୂପିଆ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ANI ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରିତିକା ଏବଂ ଗୌରବ ଏକ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ନୀରବ ବିବାହକୁ ବାଛିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପୂଜା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କ୍ରିତିକା କାମରା ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଏକ ଲାଲ ଶାଢ଼ି ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ, କ୍ରିତିକା ଏବଂ ଗୌରବ ବାହାରକୁ ଆସି ପାପାରାଜିଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଡ଼ି କହିବା ସହ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ବିବାହ ପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ବଡ଼ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, କ୍ରିତିକା କାମରା ଏବଂ ଗୌରବ କପୁର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ କ୍ରିତିକା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଗୌରବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ କିରତ ଭଟ୍ଟଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା । କ୍ରିତିକା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରଣ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା ।
