ଏହି ଗାୟକଙ୍କ ସହ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁପୁରଙ୍କ ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ଏହି ଦିନ କରିବେ ବିବାହ
କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁପୁର ସାନନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 3, 2026 at 5:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁପୁର ସାନନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ମନର ସାଥୀ । ନୁପୁର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେବିନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତାବର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗାୟକ ଷ୍ଟେବିନ ବେନଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବେ । ଉଭୟ ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 3)ରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଉଦୟପୁରରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଜାନୁଆରୀ 3ରେ, ନୁପୁର ସାନନ ଷ୍ଟେବିନ ବେନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରପୋଜାଲର ଅନେକ ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟି ସମୟରେ ଏକ ୟାଟରେ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ, ଷ୍ଟେବିନ୍ ବେନ୍ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁରେ ନୁପୁରଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, "ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ?" ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନୁପୁର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହୀରା ମୁଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ।
ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି, ନୁପୁର ସାନନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୁନିଆରେ, ମୋ ପାଖରେ 'ହଁ' କହିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏହି କପଲଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ନୁପୁର ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ୍ ବେନ୍ 2023 ମସିହାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି । ଏବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ କରିବେ ବିବାହ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୁପୁର ସାନନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ୍ ବେନ୍ଙ୍କ ବିବାହ ଜାନୁଆରୀ 9 ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ହେବ । ପରିବାରଲୋକେ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ପାଇଁ ବିବାହ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ନୁପୁର ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ୍ ବିବାହକୁ ସିକ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଉଦୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ବେଳେ, ଦମ୍ପତି ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ପୃଥକ ରିସେପ୍ସନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗଦେବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ