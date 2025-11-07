ETV Bharat / entertainment

ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ୍ ପାଲିଟିଛି କୋରାପୁଟ, ରାଜାମୌଲି ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ମୁଭି ପରେ ଏବେ 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ'

କୋରାପୁଟରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଭିନୀତ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ, କେବେ ହେବ ରିଲିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

comrade kalyan shooting in koraput
କୋରାପୁଟରେ 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ସୁଟିଂ (Photo: ETV Bharat Odisha/FILM POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 1:12 PM IST

4 Min Read
କୋରାପୁଟ: ମାଓ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓ ଏରିୟା ବୋଲାଉଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ବି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି । ଦିନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବେ ତାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଟିଂ ହବ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ।

କୋରାପୁଟରେ 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ସୁଟିଂ (ETV Bharat Odisha)

କୋରାପୁଟରେ 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ସୁଟିଂ

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଲମତାପୁଟ, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଡୁଡୁମା ସହ କୋରାପୁଟ, ଜଯପୁର ଓ ସେମିଳିଗୁଡା ଭଳି ଛୋଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ତଥା ଦେଓମାଳି, କାଳିଆମାଳି ଓ ତଳମାଳି ଅଂଚଳରେ ହାଇ ବଜେଟ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି । ନିକଟରେ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ହାଇବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'SSMB29', ପରେ ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'ଘାଟି' ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତେଲୁଗୁ ଚଳଚିତ୍ର ‘ଘାଟି’ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ମିଡ ବଜେଟ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ନକ୍ସଲଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କାଳିଆମାଳି ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାର ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାଲାୟାଲମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ନାମ୍ବିୟରଙ୍କୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କୋନା ଭେଙ୍କଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାନକୀ ରାମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଘୁ ଭାଷନ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଜନତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ସୁଟିଂ

ଆଜି ହିରୋ ଓ ହିରୋଇନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ବାହ୍ୟ ପରିସରରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସେମିଳିଗୁଡାର ଯୁବକ ଗୌତମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 13 ଦିନ ଧରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଚାଲିବ ବୋଲି ରଘୁ ଭାଷନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଲିଉଡ ଫିଲିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ମଜାଦାର ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କୋନା ଭେଙ୍କଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏବଂ ଜାନକୀରାମ ମାରେଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟି ଏବଂ ସୀତା କର୍ଣ୍ଣାଟି ସ୍କନ୍ଦ ବାହନା ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ LLP ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମହିମାଙ୍କ ସମେତ ରାଧିକା ଶରତକୁମାର, ଶାଇନ୍ ଟମ୍ ଚାକୋ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲିମାୟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଡବଲ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ।

'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ' ଫିଲ୍ମର କାହଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 1992 ମସିହାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡିଶା ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଦୁଗୁଲା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ପ୍ରୋମୋଟି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଏକ ରେଡିଓ ଘୋଷଣା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ ବାହିନୀ କମ୍ରେଡ୍ କଲ୍ୟାଣ ନାମକ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏକ ଚତୁର ମୋଡ଼ରେ, କମ୍ରେଡ୍ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରକୁ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରୋମୋଟି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କମ୍ରେଡ୍ କଲ୍ୟାଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶେଷ ହୁଏ । ଯଦିଓ ଆଧାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର କାହାଣୀ ସୂଚାଇଥାଏ, କାହାଣୀଟି ହାସ୍ୟରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ssmb29 ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଘାଟି ହୋଇଥିଲା ସୁଟ୍

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟରେ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ssmb29' ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଘାଟି' ହୋଇଥିଲା ସୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା । 'ଘାଟି' ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 5ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । 'ଘାଟି' କୃଶ ଜଗରଲାମୁଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ସାଉଥ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ ଏସ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ssmb29' ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୁର୍ତ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାଜମୌଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସାଉଥ ତାରକା ମହେଶ ବାବୁ ନଜର ଆସିବେ ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ହୋଇଥିଲା 'ପୁଷ୍ପା 2' ସୁଟିଂ

ସେପଟେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ୱର 5ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍ପା 2' । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଫାହାଦ୍ ଫାସିଲ, ସୁନୀଲ, ଅଜୟ, ରାଓ ରମେଶ, ଅନାସୁୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ନଜର ଆସିିଥିଲେ । 'ପୁଷ୍ପା 2' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ, 'ପୁଷ୍ପା 2' 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ (୧୨୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ) କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ।

କୋରାପୁଟରେ ବିଗ ବଜେଟ ଫିଲ୍ମ ସୁିଟିଂ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା ଏବଂ କହିଥିଲେ, ''ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଷ୍ପା-୨ ଏବଂ ଏବେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର SSMB29, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଅଭିନୀତ, କୋରାପୁଟରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସିନେମାଟିକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଟିଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିବ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ।''

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

