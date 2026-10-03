ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା; ତାତିଲେ କୋମଲ ରାନୀ, କହିଲେ 'ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ...'
ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ କୋମଲ ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକର କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦେଖାଦେବା ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୂପା' ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 5:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋମଲ ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସମାଜ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥିଲେ ।
ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କୋମଲ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
କୋମଲ୍ ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର୍ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଗୋବିନ୍ଦା-ଜୀ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତଥା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଆତଙ୍କବାଦ, ରାଜନୀତି, କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକାଧିକ ବିବାହ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମତାମତ ଦେବାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ।"
ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ତେବେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏକ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ହିରୋ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୂପା'ର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କେବେଠାରୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ 'ଦେଖାଣିଆ କାମ' (show-off) ପାଲଟିଗଲା ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ 'କଥିତ ସେଲିବ୍ରିଟି'ମାନେ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜର ପୁରୁଷ ସହ-କଳାକାରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ନାହିଁ ? ସେମାନେ ନିଜେ ଠିକ୍ ସେହି କାମ ହିଁ କରନ୍ତି । ଆମେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୂପା' ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ।"
କୋମଲ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ । ଯଦି ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯାହାର କ୍ୟାରିୟର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ । ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବାଦରେ ନାକ ପକାଇ ନିଜକୁ ଲାଇମଲାଇଟରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭର୍ମିଲିୟନ, ବିବାହ କିମ୍ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭର୍ମିଲିୟନକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ଯାହାର ନିଜ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିବାହର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ।''
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଜ କରିବେ ମୋ ଲାଇକ୍ ଭାବେନି, ବିଶେଷକରି ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ରାତିସାରା ପିଇବାରେ ବିତାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ, ସେ ସମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହିଁ କି ଏହି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଖରାପ ଲୋକ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳ ବିବାହର ନିରାଶାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ମୋ ନାମରେ ବଦନାମ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କର । ବୋଧହୁଏ ଏହି କଥାଟି ସତ, ‘ତୁମର ସମ୍ମାନ ତୁମର ହାତରେ’ । ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ।
ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଅହୁଜାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କୋମଲଙ୍କ ସହ ଯୋଡିଥିବା ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ।