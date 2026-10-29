'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ' ସିଜିନ୍ ୯: ଶିଖରଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନେଇ କହିଲେ ଜାହ୍ନବୀ, ବୀର ପହରିଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ଡେଟିଂ ପରାମର୍ଶ ଓ 'ପେଦି' ବିବାଦ ଉପରେ ରଖିଲେ ମତ
'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ' ସିଜିନ୍ ୯ ନଜର ଆସିଲେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ।ସେ ଶିଖର ସହ ବିବାହ ସହ 'ପେଦି' ବିବାଦ ଏବଂ ବୀର ପହରିଆଙ୍କୁ ଡେଟିଂ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଅନେକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ:'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ' ସିଜିନ୍ ୯ ର ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡରେ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଶିଖର ପହରିଆଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଶିଖରଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 'ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ୨' ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ, ସେ ଶିଖରଙ୍କ ଭାଇ ବୀର ପହରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଡେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଗତି କରିଛି ।
ବୀର ପାହାରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଦାର 'ଡେଟିଂ' ପରାମର୍ଶ
କରଣ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଶିଖରଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ଅଭିନେତା ବୀର ପହରିଆଙ୍କୁ ଡେଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ । ସେ ମଜା କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ତାଙ୍କୁ କେବେ କନସର୍ଟକୁ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ; ବ୍ରେକଅପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ବୀର ଏବଂ ତାରା କେବେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ଡିସେମ୍ବର 2026 ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଏପି ଧିଲୋନ୍ କନସର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରେ ଏକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ତାରା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏପି ଧିଲୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ । ନେଟିଜେନମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ବୀର ନିଜେ ଅସହଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
Janhvi Kapoor with ZERO FILTER 😭🗿😂 Karan Johar: Dating advice for Vedang Raina? Janhvi: “Stop overthinking.” Karan: Khushi Kapoor? Janhvi: “I don’t think she needs any advice. She’s doing just fine.” Karan: Veer Pahariya? Janhvi: “Never take her to a concert.” 😭💀 BRO, THAT LAST ANSWER 😂🤣— Yash Negi (@yashsystum) October 28, 2026
ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଖୁଲାସା
'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ' ଶୋ’ରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ, ଜାହ୍ନବୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ।" ପରେ କରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଓ ଖୁସି କପୁରଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟ ଯୁଗଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ (ଏବଂ ବୀର ମଧ୍ୟ ତାରାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ), ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାହ୍ନବୀ ଓ ଶିଖର ପରସ୍ପର ସହ ରହିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲେ, "ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ରହିପାରିଲୁ । ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ ।"
ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଖର ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ
କରଣ ଜୋହର ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଶିଖର ପହରିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ । ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ, ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ମା’ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶିଖର କିପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ, ତଥାପି ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ନିକଟତର ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖର ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । କରଣ ଜୋହର ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସେ କ’ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶିଖର ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ହେବେ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜାହ୍ନବୀ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ: ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଶିଖର ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିରତି ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ।
'ପେଦି' ବିବାଦ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ରାମ ଚରଣ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପେଦି'କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଜାହ୍ନବୀ କପୁର କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଥିଲା । ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ସଙ୍କୋଚ କରୁଥିଲି, କାରଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ କ’ଣ କହିବି, କିମ୍ବା ଆଦୌ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ । ଯାହା ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ—ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ—କେତେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତାହା ଭାବି ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେହି ଲଜ୍ଜା ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିଯିବ । ମୁଁ କ’ଣ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି ? ମୁଁ କ’ଣ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିପାରିଥାନ୍ତି ? ମୁଁ କ’ଣ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହଁ । ଏହା କ’ଣ ଏକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ? ଏହା କ’ଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ 'ବସ୍ତୁ' ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା ? ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କ’ଣ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ କେବେ ନ ଘଟେ । ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୋଷ ଦେଇଛି; ଭାବିଛି ଯେ ମୋର ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଏହା କହିବାକୁ ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବା ସହଜ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ଶୁଣାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛି; କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ? ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି, ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ।"