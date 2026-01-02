ETV Bharat / entertainment

ଛାଡପତ୍ରର 4ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କଲେ କନଫର୍ମ

ଅଭିନେତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

KIRTI KULHARI
KIRTI KULHARI (IANS)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ଫୋର୍ ମୋର୍ ସଟ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍" ଅଭିନେତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଫିସିଆଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି ଏକ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବହୁତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି ଶେଷରେ ରାଜୀବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଛାଡପତ୍ରର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୂଆ ପ୍ରେମ ପାଇଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର (୨୦୨୫) ରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂ ଗୁଜବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କୀର୍ତ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଛୋଟ ଭିଡିଓର ଏକ ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କାରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେଲଫି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଝଲକ ସାମିଲ ଥିଲା । ରିଲ୍ ସେୟାର କରି, ଦମ୍ପତି ଏହାକୁ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ହଜାର ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୨୦୨୬ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"

ରାଜୀବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଏ ?

ଝାଡଖଣ୍ଡର ଧନବାଦର ବାସିନ୍ଦା ରାଜୀବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୮୬ରେ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ବୟସ ୩୯ ବର୍ଷ । ଏହି ଅଭିନେତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ରାଜୀବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ "ଫୋର୍ ମୋର୍ ସଟ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍" ଏବଂ "ଆଶ୍ରମ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ'ରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଶୋଭିତା ଧୂଲିପାଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ZEE5 ଫିଲ୍ମ "ଲଭ୍, ସିତାରା"ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବର୍ଡର 2' ଗୀତ 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ରିଲିଜ, ଏହି ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଜିତିଲା ମନ

କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରିଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଛାଡପତ୍ର

କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ । ସେ ଅଭିନେତା ସାହିଲ ସେହଗଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ 2016 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 4 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ, କୀର୍ତ୍ତି ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୧ରେ ସାହିଲଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାହିଲଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର "କାଗଜରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ" ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

KIRTI KULHARI RELATIONSHIP
KIRTI KULHARI
କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି
RAJEEV SIDDHARTHA
KIRTI KULHARI BOYFRIEND

