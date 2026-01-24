ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ଆସିଲା 'କିଙ୍ଗ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶାହାରୁଖ ଖାନ । କିଙ୍ଗ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 5:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶାହାରୁଖ ଖାନ । ଫିଲ୍ମ 'କିଙ୍ଗ' ସେ ପୁଣି ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା 2025ରେ ହୋଇଥିଲା । ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ 'କିଙ୍ଗ୍' ଟାଇଟଲ ଟିଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଫିଲ୍ମ ଅପଡେଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାହା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସହ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'କିଙ୍ଗ'
ଶନିବାର, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ସନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଭାବରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଧମାଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହା ସେୟାର କରି ଶାହାରୁଖ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,''କିଙ୍ଗ୍ ୨୪.୧୨.୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ଘରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଡିସେମ୍ବର 24ରେ 'କିଙ୍ଗ' ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଝଲକ
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରୋମୋରେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ରକ୍ତ ଭିଜା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ସହ ଏକ କୋଠା ଉପରେ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରୋମୋରେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କରିସ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଫିଲ୍ମରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ 'ପଠାନ'ରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଶାହରୁଖ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ୍, ଅନୀଲ୍ କପୁର, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା, ଅର୍ସଦ ୱର୍ଶି ଏବଂ ରାଘବ ଜୁୟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ
ଶାହାରୁଖ ଖାନ 2023ରେ 'ପଠାନ', 'ଜବାନ' ଓ 'ଡଙ୍କି' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ପୁଣି ବ୍ରେକ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 'କିଙ୍ଗ' ଶହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ସହ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକରେ ସୁହାନାଙ୍କ କୌଣସି ଝଲକ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ସୁହାନା ପୂର୍ବରୁ "ଦି ଆର୍ଚିଜ୍" ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିନଥିଲା । ତାଙ୍କ ଝିଅର ଫ୍ଲପ୍ ଓଟିଟି ଡେବ୍ୟୁ ପରେ, ସୁହାନା ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯାହା ସୁହାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥିଏଟର ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ