'କାତିଲ୍ ନୁହଁ, ଜଣେ ଆଶିକ୍ ...'; 'କିଙ୍ଗ୍' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍, ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍'କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 11:42 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶାହାରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍'କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । 'କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ' ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଝଲକ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ, ସେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି: ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ, ସେ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଦମଦାର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପସନ୍ ବୋଧହୁଏ ଫଟୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ।
'କାତିଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଆଶିକ୍'
ଆଜି ସକାଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା—'କାତିଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଆଶିକ୍' ଏହି କ୍ୟାପସନ୍ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାଦଶାହା'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ: "ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ, ମୁଁ ଜଣେ କାତିଲ୍ ମଧ୍ୟ; ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ ।" ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାହାରୁଖ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଇଙ୍ଗିତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ପୂର୍ବେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ 'କାତିଲ୍' ଉଭୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ 'କାତିଲ୍'(ହତ୍ୟାକାରୀ) ନୁହଁନ୍ତି ।
'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟରରେ କ’ଣ ରହିଛି ?
'କିଙ୍ଗ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟରରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ନିଆଁର ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି । ଶାହାରୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟର ବୋତାମ ଛାତିରୁ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଛି । ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଏବେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର୍ ଲୁକ୍କୁ ଫାୟାର୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
'କିଙ୍ଗ୍' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'କିଙ୍ଗ' ହେଉଛି ଏକ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ (ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ 'ପଠାନ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା) । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲା, ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି ଏବଂ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।