'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ' ରିଲିଜ, ଶାହାରୁଖ ଓ ଦୀପିକାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆକ୍ସନ୍
'କିଙ୍ଗ୍'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ'ରେ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ଦୀପିକା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।ଏହି ଗୀତରେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଏବଂ ମଧୁବନ୍ତୀ ବାଗଚୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ,ଏଡ୍ ଶିରନ ଇଂରାଜୀ ରାପ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 9:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ୬୧ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖାସ୍ ଅବସରରେ କିଙ୍ଗ ଖାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ' ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟି ପରଦାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚମତ୍କାର କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ଏହି ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅରିଜିତ ସିଂ ଏବଂ ମଧୁବନ୍ତୀ ବାଗଚୀ ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପପ୍ ତାରକା ଏଡ୍ ଶିରନ ଏଥିରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ 'ରାପ୍' ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ସଚିନ-ଜିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତବଦ୍ଧ ଏହି ଗୀତଟିକୁ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ ଓ ଶାଜିଆ ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । 'ତୁ ମିଲ ଯାଏ' ଗୀତଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଏକ ସଂଳାପ ସହ, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମିଜାଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ; ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ସେ କି ପ୍ରେମିକ ଯିଏ ହୃଦୟକୁ ଚିରି ନ ପାରେ ।" ଏହା ପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେମଭରା ଗୀତ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ଦୀପିକା କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗୀତଟି ଖାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ: "ଇସ୍ ବାର୍ ଦିଲ୍ ମେଁ ଆଗ ଲାଗି ହୈ, ଅବ୍ ଦୁନିଆ ଜଲାଏ ବିନା ମାନେଗା ନାହି ।" ଏହି ଧାଡିଟି ଫିଲ୍ମରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଫେରାଇ ଆଣେ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍ଫ୍ଲିକ୍ସ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କିଙ୍ଗ୍ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଠାଣ ପରେ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ଏହି ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁହାନା ଖାନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ, ଅଭୟ ବର୍ମା ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'କିଙ୍ଗ୍' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।