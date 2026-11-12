'ଟକ୍ସିକ'ରେ ୟଶଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଆରାଙ୍କ ଖୁଲାସା
କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଟକ୍ସିକରେ ୟଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପରେ ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 4:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଟକ୍ସିକ୍: ଏ ଫେୟାରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ, ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । 'ତବାହି' ଗୀତରେ ୟଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ତଥା ମା’ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ, କିଆରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ସିନ୍ ଗୁଡିକ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ।
'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ' ସିଜନ୍ ୯ ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ, କିଆରା ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମିଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସିନରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଆରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ ।
କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ । ସେ କେବେବି ଏ ବିଷୟ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହୁଁ । ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା; ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ନଥିଲେ ।"
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମହିଳା ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସାରିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।
ଆଲୋଚନା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାରକାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମହିଳା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କରଣ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଏବଂ କିଆରା କହିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମହିଳାମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏପରି ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ।
ତେବେ, 'ଟକ୍ସିକ୍' ସହ ଜଡ଼ିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଆରା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ଆଶା ରଖିଥିଲେ । କିଆରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଏହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ, କାରଣ ଏକ ଟିମ୍ ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲୁ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳ ହେଲାନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲି ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିଜର ପୂର୍ବ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଛିଥିବାରୁ କିଆରା ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ନିଜର 'କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍' ବାହାରକୁ ଆସି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ ।
ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଟକ୍ସିକ୍: ଏ ଫେୟାରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ମାଧ୍ୟମରେ 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୨' ପରେ ୟଶ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡ୍ରାମାରେ ୟଶ୍ 'ରାୟା' ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ 'ରୁମି' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ, କିଆରା ରୁମିଙ୍କ ମା' 'ନାଦିଆ' ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (CBFC) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅବଧି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ସମାଲୋଚକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା; ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ଆୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।