ରାଜକୁମାରୀର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ କିଆରା-ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ବେବିର ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଶିଶୁକନ୍ୟାର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ?ଜାଣନ୍ତୁ,
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 16ରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଜନ୍ମର 4 ମାସ ପରେ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହଗି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେବି ଝଲକ ଦେଖାଇ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜକୁମାରୀର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ କିଆରା
ପୋଷ୍ଟରେ କିଆରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହ୍ୱାଇଟ ରଙ୍ଗର ବୁଣା ମୋଜାରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ଛୋଟ ପାଦକୁ ଧୀରେ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ମିଳିତ ଭାବରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କିଆରା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ, ଆମର ବାହୁକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ରାଜକୁମାରୀ, ସରାୟହା ମଲହୋତ୍ରା ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାର୍ସୁଟ ଇମୋଜି ସହ ସୁନ୍ଦର । ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆଥିୟା ସେଟ୍ଟୀ କେବଳ ଏକ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସୁନ୍ଦର ନାମ ଶେଷରେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଶିଶୁ ସରୟାହ ।"
'ସରାୟହା' ର ଅର୍ଥ
ଦମ୍ପତି ଏହି ନାମଟି କିପରି ବାଛିଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆରବିକ ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ଉଭୟ ମୂଳ ଅଛି । ଆରବିକ ଭାଷାରେ ସରାୟହା ଅର୍ଥ "ରାଜକୁମାରୀ," "ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା," "ମହାନ ବାସସ୍ଥାନ" ହୋଇପାରେ । କିଛି ସୂତ୍ର ଏହି ନାମକୁ "ରାତିରେ ମେଘ" ସହ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛନ୍ତି । ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ, ଏହି ନାମ "ସାରା" ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ "ରାଜକୁମାରୀ", ଏବଂ "ୟାହ" ଅର୍ଥ "ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ" ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ।
ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଘୋଷଣା କରି ଦମ୍ପତି ଲେଖିଥିଲେ, "ଆମର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମର ଦୁନିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଆମେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ । କିଆରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ।" ସେମାନେ ପରେ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ: "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତାମାତା ହେବାର ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଦ ନେଉଛୁ । ଦୟାକରି କୌଣସି ଫଟୋ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ।"
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜୟସଲମେରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଆରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିଆରା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ୱାର୍ ୨'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ 'ଡନ୍ ରିମେକ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା, ସେ ଏବେ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ସହ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
