ବି-ଟାଉନ୍ରେ ଖୁସିର ଲହରୀ: ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବେ କିଆରା ଓ ସିଡ୍
କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 7, 2026 at 3:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ପରେ ବି-ଟାଉନ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ଯୋଡ଼ି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ କିଆରା ଆଡ୍ଭାଣୀ । ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତାନ ସହିତ ବାପା-ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି । ଗତବର୍ଷ ଏହି କପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ସରୟା ମଲହୋତ୍ରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
କିଆରାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:
କିଆରା ଆଡ୍ଭାଣୀ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଏକ ଭାବବିହ୍ବଳଭରା ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । "ଆଉ ଥରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇ ଆମେ କୃତାର୍ଥ । ଆମ ହୃଦୟ ଭଲପାଇବା ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ," ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରାୟା, କିଆରା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଧଳା ମୋଜା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା:
ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବଲିଉଡ୍ ଟାଉନରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରନ୍ ଜୋହର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ସହିତ "ଲଭ୍ ଲଭ୍ ୟୁ," କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଦନେକର୍ ରେଡ୍ ହାର୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖୁସି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ 'ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ୟୁଟେଷ୍ଟ ଖବର,' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସିଡ୍ ଓ କିଆରାଙ୍କ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଏହି କପଲ୍ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ସରୟା ମଲହୋତ୍ରା ରଖିଥିଲେ । 'ସରୟା' ନାମଟି ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏହାର ଅର୍ଥ 'ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜକୁମାର ବା ରାଜକୁମାରୀ' ।
କିଆରା ଓ ସିଡ୍ଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ...
କିଆରା ଆଡ୍ଭାଣୀ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ 2021 ମସିହାରେ ଶେରଶାହ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । 2023 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
କିଆରା ଓ ସିଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ:
କିଆରା ଆଡ୍ଭାଣୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ୍ଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍ସିକ୍- ଏ ଫ୍ୟାରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାରେ କିଆରା ନାଦିଆ ଭୂମିକାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଦି ଭନ୍: ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଲୌକିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀରେ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।