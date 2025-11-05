ETV Bharat / entertainment

ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ 'ମମ' ଫିଲ୍ମ ସିକ୍ୱେଲ, ଖୁସୀ କପୁର ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଖୁସୀ କପୁର ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ 'ମମ୍ 2'ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କରିସ୍ମା ତନ୍ନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ।

MOM 2
MOM 2 ((Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମମ୍' (୨୦୧୭) ଆସୁଛି ସିକ୍ୱେଲ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସୀ କପୁର ଆସିବେ ନଜର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବୋନି କପୁର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୁସି ମମ୍ ୨ର ଶୀର୍ଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ । ଯାହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

ଖୁସିଙ୍କ ୨୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେଟରୁ କିଛି ଅନସିନ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁସିଙ୍କୁ ଏକ କାଜୁଆଲ୍ ସ୍ୱେଟସାର୍ଟ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟାର କରିସ୍ମା ତନ୍ନାଙ୍କ ସହ ସିନ୍ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯିଏ ହ୍ୱାଇଟ ସାଲୱାର କମିଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସେଟରେ ଥିବା ଫଟୋ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଦୀପାବଳି ପରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସୂତ୍ର ସେୟାର କରିଛି ଯେ ମମ୍ 2 ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁଟଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁସି ଏଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ସେଟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସିକ୍ୱେଲ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗିରୀଶ କୋହଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କାହାଣୀ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ 2017 ମୂଳର ଏକମାତ୍ର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ଲେଖକ ଥିଲେ । ସୂତ୍ରରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି, "ମମ୍ ରବି ଉଦୟାୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି, ସିକ୍ୱେଲ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗିରୀଶ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଗର କାହାଣୀ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକାକୀ ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଯୋଜକ ବୋନି କପୁର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମମ୍ 2 ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବେ କାରଣ ସେ ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଗିରୀଶ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ସୋହମ୍ ଶାହଙ୍କ ଅଭିନୀତ କ୍ରେଜିସ ସହ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନେ ପଡନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲା ଗୁଗଲ

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ, ବୋନି କପୁରଙ୍କ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସୂତ୍ରଟି ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, "ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବୋନି କପୁର ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ମହାନ ଢଙ୍ଗରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, "ମମ୍ ୨" ଖୁସୀ କପୁରଙ୍କ "ଦ ଆର୍ଚିଜ୍" (୨୦୨୩), "ଲଭୟାପା" ଏବଂ "ନାଦାନିଆନ୍" ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

