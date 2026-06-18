ETV Bharat / entertainment

ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ କି ଖୁସୁବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଝିଅ ଅନନ୍ଦିତା ? ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ, ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମିତି ଜବାବ

ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁସବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଝିଅ ଅନନ୍ଦିତା ଓଜେମ୍ପିକ-ସର୍ଜରୀ କରିଥିବାର ଟ୍ରୋଲର ସମ୍ମୁକୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଏହି ଗୁଜବ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ANANDITA SUNDAR TRANSFORMATION
ANANDITA SUNDAR TRANSFORMATION (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ ଖୁସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା-ଅଭିନେତା ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ଝିଅ ଅନନ୍ଦିତା ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଓଜେମ୍ପିକ କିମ୍ବା ମୌଞ୍ଜାରୋ ଭଳି ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧ ସେବନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସମାୱୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ଦିତା ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଅନନ୍ଦିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଓଜନ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ, ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ଓଜେମ୍ପିକ, ମୌଞ୍ଜାରୋ କିମ୍ବା ସର୍ଜରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାତାରାତି ଘଟିନାହିଁ । ମୁଁ ୨୦୧୮ କିମ୍ବା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୋତେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସାତ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା । କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛି; ଓଜନ ହ୍ରାସର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି କିମ୍ବା ତାହା କରିଥିଲି, କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ ?"

ଅନନ୍ଦିତା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, "ମୁଁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିଲି । ହଠାତ୍, ମୋତେ ଜଣେ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପଯୁକ୍ତ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡିଲା । କାମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ - ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚାପ - ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା । ମୁଁ ମଣିରତ୍ନମଙ୍କ ସହିତ 'ପୋନିୟିନ୍ ସେଲଭାନ୍' ଏବଂ ପରେ 'ଠଗ୍ ଲାଇଫ୍' ରେ କାମ କରିଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ, ମୁଁ ସେଟ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ରାକ୍ଚରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ - ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ପାରିବାରିକ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଓଜେମ୍ପିକ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଘୃଣା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏପରି ଘୃଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ।"

ତାଙ୍କ କିଶୋର ବୟସରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି । ମୋ ବାପାମାଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଥିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ । ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ମୋତେ କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା ଯେ ମୁଁ କେତେ କୁତ୍ସିତ ? ମୋର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଝିଅ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ?"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କହି ଅପମାନ କରନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫୋବିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରଥମତଃ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖାଯିବା ଏକ ଅପମାନ । ତଥାପି, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣୁଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947' ଟିଜର ରିଲିଜ, ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ

ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍@27; ହାତେଇଥିଲା 4ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନ-ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ 10 ରୋଚକ କଥା...

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KHUSHBU SUNDAR DAUGHTER ANANDITA
ANANDITA SUNDAR OZEMPIC RUMOURS
ଖୁସୁବୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅନନ୍ଦିତା
ଅନନ୍ଦିତା ସର୍ଜରୀ
ANANDITA SUNDAR TRANSFORMATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.