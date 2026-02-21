ETV Bharat / entertainment

ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ କମଲ ହାସନ ଯୋଡି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ କମଲ ହାସନ ଯୋଡି । ନିର୍ମାତା KH x RK ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଝଲକ ।

kh x rk glimpse
kh x rk glimpse (Photo: Film Poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକା - କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମା ନିର୍ମାତା ଏହାର ପ୍ରମୋ ସେୟାର କରି ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ଯାହାର ନା KH x RK, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନେଲସନ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 47 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିର ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି ।

ଶନିବାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରୋମୋ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର-ଶୈଳୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି । ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟରସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନେଲସନ ଏକ କରିଡରରେ ନର୍ଭସ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି କମଲ ହାସନଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସଂଗୀତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେଇ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି । ସେ ନେଲସନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଗ ବାଛିବା ଉଚିତ । ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି, ଅନିରୁଦ୍ଧ କ୍ଲାସିକ୍ "ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ" ଟ୍ରିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ, ନେଲସନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମାନ ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି - ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା । ଏହା ପରେ ଏକ ହାଲୁକା ମୋଣ୍ଟାଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ନେଲସନ୍ ଉଭୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ମଜାଦାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ ପୋଷାକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋତା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କର ।

ତା’ପରେ ସ୍ୱର ବଦଳିଯାଏ । ପ୍ରୋମୋରେ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଲମ୍ବ ଚମଡା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ରୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାଇବ୍ସରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କମଲ ହାସନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସିଟ୍ ନିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଜନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି । କ୍ଲିପ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୋଟରେ ଶେଷ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ନେଲସନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, "ହିରୋ କିଏ ?" ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ଷ୍ଟାରର ଜେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜେଲର ୨ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନେଲସନ ଦିଲୀପକୁମାର ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚାନ୍ଦ ରଚନା କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଥଲାଇଭର ୧୭୩': ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ରଜନୀକାନ୍ତ-କମଲ ହାସନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଆସିଥିଲେ ନଜର

କହିରଖୁଛୁ କି, ତାମିଲ ସିନେମାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଆଇକନ୍ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ବ ରାଗଙ୍ଗାଲ, ୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ, ମୁଣ୍ଡ୍ରୁ ମୁଦିଚୁ, ଥାପ୍ପୁ ଥାଲାଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନିନାଇଥାଲେ ଇନିକୁମ୍ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ 1980 ଦଶକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ, ଅଭିନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର୍ ପଥ ବାଛିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉଉଭୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

