ପରଲୋକରେ କେଜିଏଫ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରୟ, କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ଜୀବନ
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରୟ । କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ଜୀବନ । ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 1:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'KGF' ରେ 'କାସିମ ଚାଚା' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରାୟଙ୍କ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ହାରିଗଲେ ଅଭିନେତା । ତେବେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଚି । ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ଜୀବନ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କର୍କଟ ରୋଗର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ । KGF ତିଆରି ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଣିଆତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଜର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ହରିଶ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଥିଲା । ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା । ଅଭିନେତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ KGF ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ । ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରି ନଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେ KGF ଫିଲ୍ମର ଉଭୟ ଭାଗରେ ୟଶଙ୍କ ଚରିତ୍ର "ରକି ଭାଇ" ପାଇଁ କାସିମ ଚାଚା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ୟଶଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ କାମ
ହରିଶ ରୟ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ "ଦନ ଦନା ଦନ," "ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ," ଏବଂ "ନାନ୍ନା କାନାସାନା ହୁଭେ" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ KGF ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, କର୍କଟ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ୯୦ ଦଶକରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା "KGF" ସହିତ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ ।
