ନୋରା ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଗୀତ 'ସର୍କେ ଚୁନର'କୁ ନେଇ ବିବାଦ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ
କେଡି ଦ ଡେଭିଲ ଗୀତ 'ସର୍କେ ଚୁନର' ନେଇ ବିବାଦ । ଯେଉଁଥିରେ ନୋରା ଫତେହି ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଗୀତଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 12:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କେଡି ଦ ଡେଭିଲ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଓ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂତନ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ 'ସର୍କେ ଚୁନର' ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୀତଟି ଏବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଗୀତଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି । ସେପଟେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ସୂଚକ ଗୀତ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ।
This showed up on my timeline and I had to replay it just to make sure I heard it right. Sad to see commercial songwriting hit a new low.. https://t.co/BMMABqblnW— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) March 16, 2026
ଗୀତଟି ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ନେଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିନୀତ ଜିନ୍ଦଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ସେ ଗୀତ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ, ଜିନ୍ଦଲ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାକରେ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଅଛି, ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଆହୁରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୀତଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ । ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ତଥାପି, କେତେକ ଲୋକ ଗୀତରେ ନୋରାଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ, ମୂଳ ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓଟି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ପୂର୍ବରୁ, ଗାୟକ ଅରମାନ ମଲିକ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ସେ ଗୀତ ଲେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗୀତକୁ "ନୂତନ ନିମ୍ନ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି । ମୁଁ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛି ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ।" କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହରଭଜନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଗୀତର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ସେ ନୋରା ଫତେହୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାକର ଅଂଶ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଫିଲ୍ମ 'କେଡି - ଦ ଡେଭିଲ୍' ର ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 1970 ଦଶକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସଞ୍ଜୟ, ନୋରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ, ଭି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ରମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଧ୍ରୁଭ ସରଜା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । KD' ପ୍ରେମଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ KVN ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଅର୍ଜୁନ ଜାନିଆ ଏହାର ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଫାଇଟ ମାଷ୍ଟର ଡଃ.ରବି ବର୍ମା ଆକ୍ସନ ସିନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମରେ ରିଲିଜ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ