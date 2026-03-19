‘ସରକେ ଚୁନର’ ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ
ଅଶ୍ଳୀଳତା ଓ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ନୋରା ଫତେହି, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସହ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ।
Published : March 19, 2026 at 11:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ (NCW) ୧୯୯୦ ମସିହାର NCW ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ‘ସରକେ ଚୁନର ତେରି ସର୍କେ’ ଗୀତରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଓ ଅଶୋଭନୀୟତା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଡୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
'କେଡି ଦ ଡେଭିଲ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଓ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂତନ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ 'ସର୍କେ ଚୁନର' ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୀତଟି ଏବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଗୀତଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ।
ଗୀତଟି ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ନେଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିନୀତ ଜିନ୍ଦଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ।
ଆୟୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଅବଲୋକନରେ ଏହି ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍କେତ ମୂଳକ, ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଆଇଟି ଆଇନ ଏବଂ POCSO ଆଇନର ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୋରା ଫତେହି, ରାକିବ ଆଲମ, ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, KVN ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିରଣ କୁମାରଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦ ବେଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଲିଲପତ୍ର ସହ ଆୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେଲେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ସତର୍କ କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରବାଦ