କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଗର୍ଜିଲା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ହଟଲ୍
'ଗର୍ଜିଲା' ଫିଲ୍ମରେ ଜିଆ ଫେମ୍ ମୂକ ବଧିର ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ହଟଲ୍ଙ୍କ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହ-କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 12:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଗର୍ଜିଲା ଭର୍ସେସ୍ କଙ୍ଗ୍' ଏବଂ 'ଗର୍ଜିଲା ଏକ୍ସ କଙ୍ଗ୍: ଦ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପାୟାର'ରେ ଜିଆ ଭୂମିକାରେ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ଯୁବ ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ହଟଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ରେ ଘଟିଥିଲା । କେଲି ଏକ ହୋଣ୍ଡା ଆକର୍ଡରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ଏକ କଲଭର୍ଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ମାମଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି ।
ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜୋଶୁଆ ହଟଲ୍ ଆମେରିକୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା (ASL) ରେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସାସରୁ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଜୋଶୁଆ ହଟଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଇଲିଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଚାରି ଭାଇଭଉଣୀ ଘଟଣା ନେଇ ମର୍ମାହତ । ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୁମର ବାକି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ।"
ଟେକ୍ସାସ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଫ୍, ଯେଉଁଠାରେ କେଲି ଜଣେ ସିନିୟର ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ୍ ଏହି ଖବରକୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କେଲି ହଟଲ୍ କିଏ ଥିଲେ ?
ଜର୍ଜିଆର ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେଲି ମୂକ ବଧିର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ । ସେ ବଧିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଫଳତା 2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଜିଲା ଭର୍ସେସ କଙ୍ଗରେ ଜିଆ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚରିତ୍ର, ଜଣେ ବଧିର ଅନାଥ, କଙ୍ଗ ସହିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକା କାଇଲିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିଦେଲା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବଧିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଣିଲା ।
ସେ 2024 ରେ ଗର୍ଜିଲା ଭର୍ସେସ କଙ୍ଗ: ଦ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଜିଆ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଟର୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଗର୍ଜିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, କାଇଲି ମ୍ୟାଗନମ୍ ପି.ଆଇ. ର ଏକ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କିଲ୍ ଅସ" ରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ, ସହ-କଳାକାର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗର୍ଜିଲା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ କାଇଲିଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମିଲି ବବି ବ୍ରାଉନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ । ତୁମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ, କେଲି ।" ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କିଲ୍ ଅସ" ରେ କାଇଲିଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲାକ୍ୱା କକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଟଲ୍ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାର୍ଲି ମ୍ୟାଟଲିନ୍ କାଇଲିଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ କଳାକାର ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ । ସହଯୋଗୀ ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଟ୍ରୋୟ କୋଟସୁର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଗର୍ଜିଲା ଭର୍ସେସ କଙ୍ଗରେ କାଇଲିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସ୍କାରସଗାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମିଂ ସମୟରେ ASL କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଶିଖିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜିଆ ଚରିତ୍ରକୁ କିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଲୋକରେ 'ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ' ଅଭିନେତା ସାମ୍ ନୀଲ୍, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅନୁପମ ଖେର
ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦିଲୀପ ରାଜ; ଶେଷ ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ୍ ଭାଇରାଲ୍, ଶୋକରେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ