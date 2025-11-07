ETV Bharat / entertainment

ବିକିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା

ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବିକି କୌଶଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କ୍ୟାଫ । ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ ।

KATRINA VICKY KAUSHAL BABY BOY
KATRINA VICKY KAUSHAL BABY BOY (ANI/IANS)
Published : November 7, 2025 at 11:24 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବିକି କୌଶଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କ୍ୟାଫ । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 7)ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛିନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

ବିକି ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିକି କୌଶଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆସିଛି । ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ସେ ଆମର ଖୁସି, ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ପୁଅ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ।" ନଭେମ୍ବର 7, 2025, କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକି ।'' କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ମନୀଷ ପଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମର ସନ୍ତାନର ଆଗମନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି । ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ, ସୋନମ କପୁର, ଅନୀଲ କପୁର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ନେହା ଧୁପିଆ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍ । ବିବାହର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ । କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏକ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଚାଟ୍ ଶୋ’ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶୋ’ରେ ଅତିଥି ଆପିଅରନ୍ସ ସମୟରେ, ବିକି ଜୋହର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରଦାରେ ଏକ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ହେବେ । କରଣ ଜୋହରଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି, ଭିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବେହୋସ୍ ହେବାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍, ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି

ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଭିଡିଓରେ, ଭିକି କୌଶଳ ଏକ ଭିଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ, ବିକି କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, "ତୁମେ କାହିଁକି ବିକି କୌଶଳଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭଲ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୋଜି ବିବାହ କରୁନାହଁ ? ଏହା ବିବାହ ଋତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଚାହିଁବ । ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ।" ପରେ ଉଭୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିନଥିଲେ । 2021ରେ ବିବାହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କ୍ୟାଟ୍ରିନା ବିକିଙ୍କ ଲଭଷ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ପରିବାରର କେଉଁ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ? ପଢ଼

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

