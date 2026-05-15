ପରଦାରେ କରୁପ୍ପୁ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମନ ଜିତିଲା ସୂରିଆ-ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାତିଲ୍ ଶୋ’ ମଧ୍ୟରେ ସୂରିଆଙ୍କ କରୁପ୍ପୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୋଞ୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ କଲା କଲେକ୍ସନ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 12:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୂରିଆଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା କାରୁପ୍ପୁ ପ୍ରଥମେ ମେ ୧୪ ରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସକାଳ ୯ଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଶୋ’ ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା । ତଥାପି, ବିତରକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅସଂଶୋଧିତ ବକେୟା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଅନେକ ଶୋ’ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସତ୍ତ୍ୱେ, କରୁପ୍ପୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
Dear all…— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 15, 2026
Thank you for being with us! 🙏🏽#Karuppu #VeeraBhadrudu from today!@RJ_Balaji @trishtrashers @dop_gkvishnu @SaiAbhyankkar @prabhu_sr @DreamWarriorpic @thinkmusicindia pic.twitter.com/iXxw5V8FiH
କରୁପୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ବାଣିଜ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁକ୍ତିଲାଭ ବିଭ୍ରାଟ ପୂର୍ବରୁ କରୁପ୍ପୁ ସାରା ଭାରତରେ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ପ୍ରାୟ ୪.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରାୟ ୧.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୁକିଂ ସହ ଆଗରେ ଥିଲା, ତା’ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ୧.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । କେରଳରେ ପ୍ରାୟ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରାୟ ୬୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଡିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବାକି ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା । ରିଲିଜ୍ ବିଳମ୍ବ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବରୋଧିତ ସିଟ୍ ସହିତ ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ଓପନିଂ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।
#Karuppu First half: A Full commercial package of Action and Emotions✨— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) May 15, 2026
- #Suriya's screen presence and that Karuppasamy makeover was🥵
- #RJBalaji delivered it with the Interesting screenplay without any flaws👏
- Opening Fight & Interval peaked with SaiAbhyankkar's bang on… pic.twitter.com/mDOSQmKIO1
କେବଳ BookMyShow ରେ, ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ୧୧୯,୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଶୋ ବାତିଲ୍ ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ଗତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ କରୁପ୍ପୁ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲିଉଡ୍ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ପରଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ବାତିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ରିଫଣ୍ଡ ଜାରି କରାଯିବା ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ଦିନ ପରେ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।
Karupppaaaaaaaa 🔥🔥✴️🥹🥹🥹💥💥💥💥💥.. #Karuppu— 𝓑𝓪𝓵𝓪 𝓼𝓾𝓻𝓲𝔂𝓪 ❤️🔥(𝘽+𝙑𝙚) (@_peacemaker07_) May 15, 2026
pic.twitter.com/xiuHAtmTkM
#Karuppu Veri Maxxxx interval ⛓️❤️🔥❤️🔥— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) May 15, 2026
Absolutely theatrical madness from Karuppasamy Suriya😎
GOD MODE BEGINS !! pic.twitter.com/BWG5zd3OtR
ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ ୧୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୪୮୧ଟି ସହରରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ହାଉସଫୁଲ୍ ଶୋ ଏବଂ ୧,୨୩୫ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ, କରୁପ୍ପୁ ଭାରତରେ ମୋଟ ଆୟ ଏବେ 3.68 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବଡ଼'; ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ 'ଜନ ନୟାଗନ'; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଏବେ ପରଦାରେ ବି କରିବେ ଧମାକା, ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ