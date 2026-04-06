ମାଆ ହେବେ କରିଶ୍ମା ତନ୍ନା, ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର
କରିଶ୍ମା ତନ୍ନା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀ ବରୁଣ ବାଙ୍ଗେରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିସ୍ମା ତନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବରୁଣ ବାଙ୍ଗେରା ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କରିସ୍ମା ଏବଂ ବରୁଣ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର, କରିସ୍ମା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବରୁଣଙ୍କ ସହ ଆଦରଣୀୟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରି, ସେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ଛୋଟ ଚମତ୍କାର, ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର - ଅଗଷ୍ଟ 2026 ।" ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସିରିଜ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଏଦ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ଦମ୍ପତି "ମା" ଏବଂ "ବାପା" ଲେଖାଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, କରିସ୍ମା ଏବଂ ବରୁଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଡା ଶିଶୁ ଜୋତା ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।
ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଏକତା କପୁର, ଭୂମି ପେଡନେକର, ଜାସମିନ ଭାସିନ, ଦିୟା ମିର୍ଜା, ଗୌହର ଖାନ, ଖୁସି କପୁର ଏବଂ ପୁଲକିତ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କରିଶ୍ମା ଏବଂ ଖୁସି ଫିଲ୍ମ 'ମମ୍' (୨୦୧୭) ର ସିକ୍ୱେଲରେ ସହ-କଳାକାର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସିଙ୍କ ମାଆ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 83ବୟସରେ ବି ଘରେ ବସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତିନି ବିଗ ବି, କାହିଁକି ? କଲେ ଖୁଲାସା
କରିଶ୍ମା ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ୨୦୨୧ ମସିହାର । ସେହି ବର୍ଷ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୨ ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । କରିଶ୍ମା ୨୦୦୧ ମସିହାରେ 'କ୍ୟୁଙ୍କି ଶାଶ୍ ଭି କଭି ବହୁ ଥି' ସହିତ ତାଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହଂସଲ ମେହେଟାଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ୍ 'ସ୍କୁପ' (୨୦୨୩) ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । କରିଶ୍ମା ଜାଗୃତି ପାଠକଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପୂର୍ବତନ ସାମ୍ବାଦିକା ଜିଗ୍ନା ଭୋରାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ସହ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, କରିଶ୍ମା ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଶୋ 'କଲ୍ ମି ବେ' ରେ ଏକ ଛୋଟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ