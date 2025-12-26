କରୀନା କପୁର ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ 'ଡାଏରା' ସୁଟିଂ ଶେଷ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ଜଙ୍ଗଲି ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 'ଡାଏରା' ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଅଛି ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ ।
Published : December 26, 2025 at 4:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର 'ଡାୟରା' ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲୀ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଏବଂ 2026ରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହାଣୀ ସହ, ମେଘନା ଗୁଲଜାର ଏକ ଏପରି ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ । କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ଭଳି ଦୃଢ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି । "ତଲୱାର" ଏବଂ "ରାଜି" ପରେ, "ଡାଏରା" ମେଘନା ଗୁଲଜାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ପିକଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସହଯୋଗ, ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । 2026 ରେ ଥିଏଟରକୁ ଆସିବ । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କରୀନା କପୁର ଏବଂ ସୁକୁମାରନ ଏକାଠି କାମ କରିବେ । 2024 ରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୀନା 2025 ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ । ଏବେ, କରୀନା 2026 ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଫିଲହାଲ୍ (୨୦୦୨), ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାରିଡ୍ (୨୦୦୭), ଦଶ୍ କାହାନିଆନ୍ (୨୦୦୭), ତଲଭର (୨୦୧୫), ରାଜି (୨୦୧୮), ଛାପାକ୍ (୨୦୨୦), ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲ ଅଭିନୀତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମ ବାହାଦୁର (୨୦୨୩) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, ମେଘନା ଦୈରା ସହିତ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟା (2012) ଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବ (2013) ଏବଂ ନାମ ଶବାନା (2017) ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିିଥିଲେ । ଏବେ ସେ ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କରୀନା କପୁର ଖାନଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡରେ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି ।
