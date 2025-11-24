ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ କରଣ ଜୋହର ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି, କହିଲେ 'ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ..'
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ କରଣ ଜୋହର । କହିଲେ 'ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 2:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଶୋକରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 'ଏହା ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ କରଣ ଜୋହର
କରଣ ଜୋହର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ଏହା ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ । ଜଣେ ବିଶାଳ ମେଗାଷ୍ଟାର । ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସିନେମାରେ ଜଣେ ହିରୋର ଅବତାର । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି । ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ । ସିନେମା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ପରିଭାଷିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଣିଷ ଥିଲେ । ଆମ ଶିଳ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଅପାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟକର । ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମଜୀ ରହିବେ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବୁ । ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋର ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ କହେ, ଅଭି ନା ଜାଓ ଛୋଡକେ.... କେ ଦିଲ୍ ଅଭି ଭରା ନାହିଁ । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''
ସେହିପରି କରୀନ କପୁର ଖାନ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରାଜ କପୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଆରପାରିରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅଭିନେତା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ