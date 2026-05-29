ବଲିଉଡରେ ହେଲା କି ଫାଟ ? ଶାହାରୁଖ, ଆଲିଆ ଓ କରୀନାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କଲେ କରଣ ଜୋହର

କରଣ ଜୋହର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ କରୀନା କପୁରଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କାହିଁକି ? ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି କାରଣ..

BOLLYWOOD INSTAGRAM CONTROVERSY
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 12:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ତାଲିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡରେ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, କରୀନା କପୁର ଖାନ, ମଲାଇକା ଆରୋରା, ମନୀଷ ମଲୋହୋତ୍ରା, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲୋହୋତ୍ରା ସମେତ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନାମକୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ହଠାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଅନେକ ନେଟିଜେନମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର, ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ଜଡିତ କଳାକାର, ଯେପରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ତାଲିକାରେ ନାହାଁନ୍ତି, କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଏବେ କରଣ ଜୋହର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

karan johar post

କରଣ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଫଲୋ କରିବା ପଛରେ କୌଣସି ଲୁଚି ରହିଥିବା କାହାଣୀ ନାହିଁ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର "ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ"ର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ!!!! ମୁଁ ମୋର ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରୁଛି । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ଜାତୀୟ ଖବର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଦୟାକରି କିଛି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।" ଏହା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ।"

ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସହ କରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ । ବରଂ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିତାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନେକ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ତାଲିକାରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନର ସିଇଓ ଅପୂର୍ବ ମେହେତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଦର ପୁନାୱାଲା ସମେତ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୦ ରୁ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ।

କରଣ ସର୍ବଦା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପିଲା, ରୁହି ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାନ୍ତି । ସେ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।

ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କରଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା "ଦିଲ୍ ବେଚାରା" ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ "ଚାନ୍ଦ ମେରା ଦିଲ୍" ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମେ ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା । ସେ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ "ନାଗଜିଲା" ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।

