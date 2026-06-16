ETV Bharat / entertainment

'ଓଡିଆନ' ସହ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ମାଲାୟାଲମ୍ ଡେବ୍ୟୁ, ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର

କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ 'ଓଡିଆନ' ସହ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ରାହୁଲ ସାଦସିଭାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

KARAN JOHAR MALAYALAM DEBUT
KARAN JOHAR MALAYALAM DEBUT (Photo: IANS/ Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କରଣ ଜୋହର 'ଓଡିଆନ୍: ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ' ସହ ମାଲାୟଲମ୍ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମାଲାୟଲମ୍ ସିନେମାର କିଛି ବଡ଼ ନାମକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ ୱାରିଅର୍ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶଂସିତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାହୁଲ ସଦାସିବନ୍ ଦେବେ, ଯିଏ ଭୂତକାଳମ୍, ବ୍ରମାୟୁଗମ ଏବଂ ଡାଏଜ୍ ଇରେ ଭଳି ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଘୋଷଣା ସେୟାର କରି କରଣ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ମାଲାୟଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେଉଛି । ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି କହି ଜୋହର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କାହାଣୀକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗର୍ବିତ ।

ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମକୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର କେରଳର ଲୋକକଥା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ମୂଳ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ସିନେମା ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କାହାଣୀର ମୂଳରେ କେରଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅଛି ଯାହାର କ୍ରୋଧ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାତୃଶାସିତ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ପରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧ, ମିଥ୍ୟା, ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନାଟକ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ।

କରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଲାୟଲମ ସିନେମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେହି ସୃଜନଶୀଳ ଦୁନିଆର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବା ସାହସ ଏବଂ କାରିଗରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ସଦାସିଭାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଛି ଯେ ଏହା ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନର ମାଲାୟଲମ ଡେବ୍ୟୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ ।

ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆନ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେରଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସିଛି। ଏହାର ମୂଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପରଦାକୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଆଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଳ୍ପ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଦୁଇଟି ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଯାହା ଏକ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ।

କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡିଆନ୍ ଲୋକକଥା ସହ ଏହାର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ୨୦୧୮ ମସିହାର ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଫିଲ୍ମ "ଓଡିଆନ୍"କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋହନଲାଲ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ ୱାରିଅର୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, "ଓଡିଆନ୍: ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ"କୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ରୂପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ଘୋଷଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜଣେ ନେଟିଜେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡିଆନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ! ରାହୁଲ ସଦାସିଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫିଲ୍ମ । ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ।" ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଉତ୍ସାହିତ।" ତୃତୀୟ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁଳନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡିଆନ୍ - ବାସ୍ତବବାଦୀ: ମୋହନଲାଲ୍, ସୁପରହିରୋ: ଡଲକର୍, ଭୟଙ୍କର: ପୃଥ୍ୱୀ ।"

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କରଣ ଜୋହର, ଆଦର ​​ପୁନୱାଲା, ଅପୂର୍ବ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ମେନନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହେଉଛି । ଏହା ମାଲାୟଲମ୍, ତାମିଲ୍, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା କାହାଣୀକୁ ସର୍ବ-ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଲିଉଡରେ ହେଲା କି ଫାଟ ? ଶାହାରୁଖ, ଆଲିଆ ଓ କରୀନାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କଲେ କରଣ ଜୋହର

ମେଟ୍ ଗାଲା 2026: କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, ରାଜା ଲୁକରେ ଆସିଲେ ନଜର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIYAN THE AGE OF ILLUSION
PRITHVIRAJ SUKUMARAN ODIYAN
କରଣ ଜୋହର ମାଲାୟାଲାମ ଡେବ୍ୟୁ
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଓଡିଆନ
KARAN JOHAR MALAYALAM DEBUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.