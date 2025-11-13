ETV Bharat / entertainment

'କଭରେଜ ନାଁରେ ସର୍କସ...' ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲେ କରଣ ଜୋହର ଓ ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର

ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ପରେ ଏବେ କରଣ ଜୋହର ଓ ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, 'ପାପାରାଜି ଏବଂ ମିଡିଆ ସର୍କସ ଦେଖିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ।''

karan johar madhur bhandarkar urge privacy for dharmendra media coverage
karan johar madhur bhandarkar urge privacy for dharmendra media coverage (photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ବେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବ ଖବର ଏବଂ ପାପାରାଜି ଓ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଦେଓଲ ପରିବାର । ଏପରିକି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସକାଳେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ତାତିଥିଲେ । ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏବଂ ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।

karan johar post
karan johar post (instagram)

'ଏହା କଭରେଜ୍ ନୁହେଁ ଏହା ଅବମାନନା': କରଣ ଜୋହର

ଗୁରୁବାର ଦିନ, କରଣ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଓଲ ପରିବାର ଚାରିପାଖରେ "ମିଡିଆ ସର୍କସ" ଦେଖିବା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ସମୟରେ ମୌଳିକ "ସୌଜନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା"ର ଅଭାବ ଦେଖିବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସୌଜନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆମ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ନଷ୍ଟ ଜାତି । ଦୟାକରି ଏକ ପରିବାରକୁ ଏକା ଛାଡିଦିଅ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ସିନେମାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାପାରାଜି ଏବଂ ମିଡିଆ ସର୍କସ ଦେଖିବା ଦୁଃଖଦାୟକ । ଏହା କଭରେଜ୍ ନୁହେଁ ଏହା ଅବମାନନା ।"

madhur bhandarkar post
madhur bhandarkar post (instagram)

'ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ': ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର

ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ମିଡିଆ ପାଇଁ ଦେଓଲ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବିଶେଷକରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ।"

ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପାପାରାଜିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ । ତୁମ ଘରେ ବାପାମାଆ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି । ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନାହଁ କି ?" ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସନ୍ନିଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।''

କହିରଖୁଛୁ କି, ବୁଧବାର ସକାଳେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ANI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରତୀତ୍ ସମଦାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୁଧବାର ସକାଳ 7:30 ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ।''

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

