କାନାଡା କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା; କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 'ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତା' ପଛରେ...'

କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କିସ କିସ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ 2' ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ କାନାଡା କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

KAPIL SHARMA ON CAFE FIRING INCIDENT
କାନାଡା କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 5:14 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାରୁ ଅଭିନେତା ସାଜିଥିବା କପିଲ ଶର୍ମା ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ ଫିଲ୍ମ 'କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ ୨' ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ କାନାଡାର କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

କପିଲ ଶର୍ମା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାନାଡାରେ କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେ ଖୋଲିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ, ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ । ଏହା ପରେ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 7 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କପିଲଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚରେ କପିଲଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । କପିଲ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ରଖିଛନ୍ତି ।

'ଘଟଣା ନେଇ କାନାଡା ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା'

କପିଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠାକାର ନିୟମ ଏବଂ ପୋଲିସର ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାମଲା ଘଟିଥିଲା, ଏହା ସଂଘୀୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା । ଏହା କାନାଡା ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଟ୍ ପରେ, ଆମେ କାଫେରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲୁ । ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ।"

'ମୁଁ ମୋ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷିତ'

ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ କାନାଡାରୁ ଅନେକ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ମୋ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏହା ଖବର ପାଲଟିଗଲା । ଏବେ ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ । ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହର ନାହିଁ ।"

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ 'କିସ କିସ କୋ ପ୍ୟାର କରୁଁ 2'

କହିରଖୁଛୁ କି, 'କିସ କିସ କୋ ପ୍ୟାର କରୁଁ' ଫିଲ୍ମ ସହ ବଡ ପରଦାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କପିଲ । 2015 ରେ ରିଲିଜ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ହିରୋ ଏବଂ 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭିଡ ଧୱନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଅରବାଜ ଖାନ, ଏଲି ଅବରାମ, ସିମରନ କୌର ମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବରୁଣ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି "କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ ୨"ରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚାରିଥର ବିବାହ କରିବା ପରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

