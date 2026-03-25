କାନ୍ତାରା ମିମିକ୍ରି ବିବାଦ ମାମଲା; ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ରଣବୀର ସିଂ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଯିବେ ଚାମୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର
କାନ୍ତାରା ଦେବତା ଉପରେ ମିମିକ୍ରି ବିବାଦ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ରଣବୀର ସିଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 9:57 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ'ର ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ, ରଣବୀର ସିଂ ପୁଣି ଥରେ 'କାନ୍ତାରା' ବିବାଦକୁ ନେଇ ଶିରେନାମାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ 'କାନ୍ତାରା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମିମିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା କୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଓକିଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ନାଗପ୍ରସନ୍ନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ଗୋଆରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ । ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 10 ରେ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଣବୀରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 'କାନ୍ତାରା'ର ଦିବ୍ୟ ସିନ୍ କୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ?
କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ବିବାଦ ପରେ ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହୃଦୟର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ଅପମାନ ମୌଖିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
କୋର୍ଟ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ?" ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ? ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ । ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଭିନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ । ଜବାବରେ, ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଆଇନଗତ ଟିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରଣବୀର ସିଂ ଏଥିରେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ମୈସୁରର ଚାମୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
ମାମଲା କ'ଣ ଥିଲା ?
ଏହି ମାମଲାଟି ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରଣଭୀର 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରଣଭୀର କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଥିଏଟରରେ ଋଷଭ, ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଭୂତ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ସଟ୍..।'' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି କହି ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ