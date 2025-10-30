ETV Bharat / entertainment

28 ଦିନରେ ବି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଜଲୱା ଜାରି, ବିଶ୍ୱରେ 850 କୋଟି କଲା ପାର୍

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' । 28 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବଜାୟ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 850 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (photo: film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଏବେ ବି ନିଜ ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରାଜ କରୁଚି । ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଥାର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରଠାରୁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ଦୁଇଗୁଣ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜେତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (poster)

କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ

ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କାହାଣୀ, ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସିନେମାଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଏହାର ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ଧାରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 852 କୋଟି ଆୟ କରି ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ।

କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ

ସେପଟେ ଭାରତରେ 28 ତମ ଦିନ ଫିଲ୍ମ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ 27 ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହିପରି, 28 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 599.15 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ‘କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1’ ବର୍ତ୍ତମାନ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଏହାର 29 ତମ ଦିନରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧', ବନିଲା ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କନ୍ନଡ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅର୍ 2012 ରେ 'ତୁଘଲକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲୁସିଆ' ଏବଂ 'ଉଲିଦାଭାରୁ କାନ୍ଦନ୍ଥେ'ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ସେ 2016 ସୁପରହିଟ୍ 'ରିକି' ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । 'କିରିକ ପାର୍ଟି' ରୁ 'କାନ୍ତାରା' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

