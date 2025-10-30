28 ଦିନରେ ବି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଜଲୱା ଜାରି, ବିଶ୍ୱରେ 850 କୋଟି କଲା ପାର୍
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' । 28 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବଜାୟ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 850 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଏବେ ବି ନିଜ ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରାଜ କରୁଚି । ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଥାର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରଠାରୁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ଦୁଇଗୁଣ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜେତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ
ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କାହାଣୀ, ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସିନେମାଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଏହାର ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ଧାରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 852 କୋଟି ଆୟ କରି ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
ସେପଟେ ଭାରତରେ 28 ତମ ଦିନ ଫିଲ୍ମ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ 27 ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହିପରି, 28 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 599.15 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ‘କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1’ ବର୍ତ୍ତମାନ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଏହାର 29 ତମ ଦିନରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କନ୍ନଡ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅର୍ 2012 ରେ 'ତୁଘଲକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲୁସିଆ' ଏବଂ 'ଉଲିଦାଭାରୁ କାନ୍ଦନ୍ଥେ'ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ସେ 2016 ସୁପରହିଟ୍ 'ରିକି' ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । 'କିରିକ ପାର୍ଟି' ରୁ 'କାନ୍ତାରା' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
