'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବକ୍ସ ଅଫିସ: 550 କୋଟିରୁ ଏତିକି ଦୂରରେ ଋଷଭଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଆଜି 'ଥାମା' ସହ ଟକ୍କର

ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ରିଲିଜ ହୋଇଛି, ଯାହାର କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଋଷଭଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରିଛି।

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2025 at 2:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । କମୁନି ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ନା କମୁଛି ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି (ପ୍ରାୟ ₹40 କୋଟି) ଆୟ କରିଛି। ଏହା ସହତ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 550 କୋଟି (ପ୍ରାୟ ₹550 କୋଟି) ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 700 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଥାମା" ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ଯାହା "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଦୀପାବଳିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି ।

'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଦୀପାବଳି ଦିନ, ଅକ୍ଟୋବର 20 ରେ 12.37 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 536.33 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 736 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଥାମା ଆଜି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି କାନ୍ତାରା: ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ।

'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଡେ-ୱାଇଜ୍ କଲେକ୍ସନ

  • ପ୍ରଥମ ଦିନ- 61.85
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- 45.4 କୋଟି
  • ତୃତୀୟ ଦିନ- 55 କୋଟି
  • ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- 63 କୋଟି
  • ପଞ୍ଚମ ଦିନ- ୩୧.୨୫ କୋଟି
  • ଷଷ୍ଠ ଦିନ- ୩୩.୫ କୋଟି
  • ସପ୍ତମ ଦିନ- ୨୫.୨୫ କୋଟି
  • ଅଷ୍ଟମ ଦିନ- ୨୧.୧୫ କୋଟି
  • ନବମ ଦିନ- ୨୩.୩୫ କୋଟି
  • ଦଶମ ଦିନ- ୩୯ କୋଟି
  • ୧୧ତମ ଦିନ- ୩୯.୭୫ କୋଟି
  • ୧୨ତମ ଦିନ- ୧୩.୩୪ କୋଟି
  • ୧୩ତମ ଦିନ- ୧୪.୧୫ କୋଟି
  • ୧୪ତମ ଦିନ- ୧୦.୫ କୋଟି
  • ୧୫ତମ ଦିନ- ୮.୮୫ କୋଟି
  • ୧୬ତମ ଦିନ- ୮.୫୦ କୋଟି
  • ୧୭ତମ ଦିନ- ୧୨.୭୫ କୋଟି
  • ୧୮ତମ ଦିନ- ୧୭ କୋଟି

ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୫୩୬.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି

ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:

  • KGF ଚାପ୍ଟର 2 - 1,200-1,250 କୋଟି (ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ)
  • କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1- 717 କୋଟି (ଆୟ ଜାରି ରହିଛି...)
  • କାନ୍ତାରା - 400-450 କୋଟି
  • KGF ଚାପ୍ଟର 1 - 250 କୋଟି
  • ବିକ୍ରାନ୍ତ ରୋନା- 159-210 କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କନ୍ନଡ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅର୍ 2012 ରେ 'ତୁଘଲକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲୁସିଆ' ଏବଂ 'ଉଲିଦାଭାରୁ କାନ୍ଦନ୍ଥେ'ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ସେ 2016 ସୁପରହିଟ୍ 'ରିକି' ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । 'କିରିକ ପାର୍ଟି' ରୁ 'କାନ୍ତାରା' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

