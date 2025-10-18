ETV Bharat / entertainment

ବିଶ୍ୱରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' କ୍ରେଜ, 700 କୋଟି କଲା ପାର୍

ବଢୁଛି କ୍ରେଜ, କମୁନି ଆୟ । 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ।

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' । ରିଲିଜର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ବି କମୁନି କ୍ରେଜ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମର ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ଏବେ KGF: Chapter 2 ପରେ, 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' କନ୍ନଡ ସିନେମାର ଦ୍ୱିତୀୟ 1000 କୋଟି ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରେ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ଭାରତର ନବମ ଫିଲ୍ମ ହେବ । ଜାଣନ୍ତୁ, 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' 16 ତମ ଦିନରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ।

'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ

ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ୭୧୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ଗଦର ୨' (୬୮୬ କୋଟି), ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ସୁଲତାନ' (୬୨୭ କୋଟି), ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ସଞ୍ଜୁ' (୫୮୮ କୋଟି) ଏବଂ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'ସାୟାରା' (୫୭୦ କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଦୀପାବଳି ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ କଲେକ୍ସନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' 16 ତମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ଭାରତରେ 61.85 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.85 ବିଲିୟନ) ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 45.4 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $4.54 ବିଲିୟନ), ତୃତୀୟ ଦିନରେ 55 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $6.3 ବିଲିୟନ) ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 63 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $6.3 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ 225.62 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $2.25 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 31.25 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $3.35 ବିଲିୟନ) ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ 33.5 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $3.35 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ସପ୍ତମ ଦିନରେ 25.25 କୋଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ 21.15 କୋଟି, ନବମ ଦିନରେ 23.35 କୋଟି, ଦଶମ ଦିନରେ 39 କୋଟି, ଏକାଦଶ ଦିନରେ 39.75 କୋଟି, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ 13.34 କୋଟି, ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ 14.15 କୋଟି, 14ତମ ଦିନରେ 10.5 କୋଟି, 15ତମ ଦିନରେ 8.85 କୋଟି ଏବଂ 16ତମ ଦିନରେ 8.50 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 493.75 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:

  • KGF ଚାପ୍ଟର 2 - 1,200-1,250 କୋଟି (ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ)
  • କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1- 717 କୋଟି (ଆୟ ଜାରି ରହିଛି...)
  • କାନ୍ତାରା - 400-450 କୋଟି
  • KGF ଚାପ୍ଟର 1 - 250 କୋଟି
  • ବିକ୍ରାନ୍ତ ରୋନା- 159-210 କୋଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ? 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କନ୍ନଡ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅର୍ 2012 ରେ 'ତୁଘଲକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲୁସିଆ' ଏବଂ 'ଉଲିଦାଭାରୁ କାନ୍ଦନ୍ଥେ'ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ସେ 2016 ସୁପରହିଟ୍ 'ରିକି' ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । 'କିରିକ ପାର୍ଟି' ରୁ 'କାନ୍ତାରା' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1
KANTARA CHAPTER WORLDWIDE
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.