14 ଦିନରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' । 500 କୋଟିରୁ ଏତିକି ଦୂରରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମାଇଛି ?

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ରିଲିଜର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 500 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 700 କୋଟି ଆୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମକୁ ଆୟ କରିବାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କେବଳ ବିକି କୌଶଳ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଛାବା ବ୍ୟତୀତ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ 14ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,

'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ

'କାନ୍ତରା: ଚାପ୍ଟର 1' ରୋଜଗାରରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି । କାନ୍ତରା: ଚାପ୍ଟର 1 ଏହାର 14ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 10 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯାହା ଆୟରେ 5.99% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ସହ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 500 କୋଟି କ୍ଲବ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା କାନ୍ତରା: ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଏବେ ଭାରତରେ 475.90 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି । 'କାନ୍ତରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛି, ଯେପରିକି 'ସୈୟାରା', 'କୁଲି', 'ୱାର 2', 'ଦ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି', 'ମହାଅବତାର ନରସିଂହା', 'ଲୋକା ଚାପ୍ଟର 1', 'ଏଲ2 - ଏମ୍ପୁରାନ୍', ଏବଂ 'ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର' ।

'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ

କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ହେଉଛି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାନ୍ତାରାର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍। ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ, କାନ୍ତାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ର ବଜେଟ୍ ଏବେ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୧ ଦିନର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ୬୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ ଜାରି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ପାର୍ କରିବ 500 କୋଟି

ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:-

  • KGF ଚାପ୍ଟର 2- 1,200-1,250 କୋଟି (ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ)
  • କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1- 655 କୋଟି
  • କାନ୍ତାରା- 400-450 କୋଟି
  • KGF ଚାପ୍ଟର 1- 250 କୋଟି
  • ବିକ୍ରାନ୍ତ ରୋନା- 159-210 କୋଟି

ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:

1. ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍ - 812.14 କୋଟି

2. ବାହୁବଳୀ 2: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ - 511 କୋଟି

3. KGF ଅଧ୍ୟାୟ 2 - 435.33 କୋଟି

4. କଳକି 2898 AD - 293.13 କୋଟି

5. RRR - 272.78 କୋଟି

6. 2.0 - 188.23 କୋଟି

7. ମହାଅବତାର ନରସିଂହା- 188.15 କୋଟି ଟଙ୍କା

8. କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧- 155.5କୋଟି ଟଙ୍କା

9. ସାଲାର: ପାର୍ଟ ୧- ଯୁଦ୍ଧବିରାମ - 152.65କୋଟି ଟଙ୍କା

10. ସାହୋ - 145.67 କୋଟି ଟଙ୍କା

11. ବାହୁବଳୀ- ଦ ବିଗିନିଂ- 118.5 କୋଟି ଟଙ୍କା

12. ପୁଷ୍ପା: ଦ ରାଇଜ- ପାର୍ଟ ୧ - 155.5 କୋଟି ଟଙ୍କା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

