କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ ଜାରି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ପାର୍ କରିବ 500 କୋଟି
'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ । ତେବେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ କେତେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 11:20 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1, ଏକାକୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜର 13 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 15, ଏହା ଏହାର 14 ତମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଉଭୟରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ 450 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.25 ବିଲିୟନ) ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 600 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.25 ବିଲିୟନ) ପାର୍ କରିସାରିଛି । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ପୂର୍ବରୁ 2025 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବିକି କୌଶଳ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, 'ଛାବା' ଏହି ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟରେ ଋଷଭଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ଭାରତରେ 61.85 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.8 ନିୟୁତ) ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 45.4 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $4.5 ନିୟୁତ), ତୃତୀୟ ଦିନରେ 55 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $6.3 ନିୟୁତ) ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 63 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $6.3 ନିୟୁତ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ 225.62 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $2.25 ନିୟୁତ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 31.25 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $3.35 ନିୟୁତ), ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ₹33.5 ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ $3.5 ନିୟୁତ) ଆୟ କରିଥିଲା । ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୨୫.୨୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୨.୫ ନିୟୁତ) ଆୟ କରିଛି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ୨୧.୧୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୨.୩୫ ନିୟୁତ), ନବମ ଦିନରେ ୨୩.୩୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୩.୯ ନିୟୁତ), ଦଶମ ଦିନରେ ୩୯.୭୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୩.୯୭ ନିୟୁତ), ଏକାଦଶ ଦିନରେ ୩୯.୭୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୩.୯୭ ନିୟୁତ), ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ୧୩.୩୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧.୩୫ ନିୟୁତ) ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ୧୩.୫୦ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧.୩୫ ନିୟୁତ) ଆୟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟିର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୪୬୫.୨୫ କୋଟି (US$୧.୨ ନିୟୁତ) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
କାନ୍ତାରା: ଅଧ୍ୟାୟ ୧ ୧୩ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୭୦୦ କୋଟି ନିକଟତର ହୋଇଛି । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧ ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେପରିକି ସାୟାରା, କୁଲି, ୱାର୍ ୨, ଦ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି, ମହାଅବତାର ନରସିଂହ, ଲୋକା ଅଧ୍ୟାୟ ୧, ଏଲ୨ - ଏମ୍ପୁରାନ୍, ଏବଂ ସିତାରେ ଜମିନ୍ ପର କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
- କେଜିଏଫ୍: ଚାପ୍ଟର ୨ - ₹୧୨୦୦-୧୨୫୦ କୋଟି (ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ)
- କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧ - ₹୬୫୫ କୋଟି
- କାନ୍ତାରା - ୪୦୦-୪୫୦ କୋଟି
- କେଜିଏଫ୍: ଚାପ୍ଟର ୧ - ₹୨୫୦ କୋଟି
- ବିକ୍ରାନ୍ତ ରୋନା- ୧୫୯-₹୨୧୦ କୋଟି
କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କନ୍ନଡ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅର୍ 2012 ରେ 'ତୁଘଲକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲୁସିଆ' ଏବଂ 'ଉଲିଦାଭାରୁ କାନ୍ଦନ୍ଥେ'ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ସେ 2016 ସୁପରହିଟ୍ 'ରିକି' ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । 'କିରିକ ପାର୍ଟି' ରୁ 'କାନ୍ତାରା' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ