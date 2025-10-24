ETV Bharat / entertainment

'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧', ବନିଲା ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ବନିଛି ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ।

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 3:46 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜର 23ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରୋଜଗାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ଅଛି । ତଥାପି, ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଥାମା' ଏବଂ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ରୋଜଗାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ।

'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧'

ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ରମେଶ ବାଲା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' 2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 818 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଛାବା' ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ତେଲୁଗୁରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ତୃତୀୟ ଡବ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ ଏବେ କନ୍ନଡର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ KGF 2 ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି, ଯାହା 1,250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଭାରତରେ 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି।

2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:

  • 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧'- 818 କୋଟି
  • ଛାବା (ହିନ୍ଦୀ)- 797.34 କୋଟିରୁ 809 କୋଟି
  • ସୈୟାରା (ହିନ୍ଦୀ)- 579.23 କୋଟି
  • କୁଲି (ତାମିଲ)- 514 କୋଟିରୁ 675 କୋଟି
  • କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 (କନ୍ନଡ)- 451 କୋଟି
  • ଓଜି (ତେଲୁଗୁ)- 308 କୋଟି
  • ୱାର 2 (ହିନ୍ଦୀ)- 303ରୁ 351 କୋଟି
  • ମହାଭାରତ ନରସିଂହା (ତେଲୁଗୁ)- 300 ରୁ 325 କୋଟି
  • ଲୋକା: ଚାପ୍ଟର 1 ଚନ୍ଦ୍ରା (ମାଲାୟାଲମ୍)- 300 କୋଟି
  • L2 - ଏମ୍ପୁରାନ୍ (ମାଲାୟାଲମ୍)- 265 କୋଟି
  • ସୀତାରେ ଜମିନ ପର୍ (ହିନ୍ଦୀ)- 265 କୋଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ? 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:

1. ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍ - 812.14 କୋଟି

2. ବାହୁବଳୀ 2: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ - 511 କୋଟି

3. KGF ଅଧ୍ୟାୟ 2 - 435.33 କୋଟି

4. କଳକି 2898 AD - 293.13 କୋଟି

5. RRR - 272.78 କୋଟି

6. 2.0 - 188.23 କୋଟି

7. ମହାଅବତାର ନରସିଂହା- 188.15 କୋଟି ଟଙ୍କା

8. କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧- 200 କୋଟି ଟଙ୍କା

9. ସାଲାର: ପାର୍ଟ ୧- ଯୁଦ୍ଧବିରାମ - 152.65କୋଟି ଟଙ୍କା

10. ସାହୋ - 145.67 କୋଟି ଟଙ୍କା

11. ବାହୁବଳୀ- ଦ ବିଗିନିଂ- 118.5 କୋଟି ଟଙ୍କା

12. ପୁଷ୍ପା: ଦ ରାଇଜ- ପାର୍ଟ ୧ - 155.5 କୋଟି ଟଙ୍କା

ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । 'ଛାବା' ଭାରତରେ ୬୧୫.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୭୯୭.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଛାବା ସେ ପୂର୍ବରୁ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ 'ସୈୟାରା', 'କୁଲି', 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଏବଂ 'ହାଉସଫୁଲ'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଥାମା ଭାରତରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନୀୟତ ୨୬.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

KANTARA CHAPTER 1
KANTARA CHAPTER 1 BEAT CHHAAVA
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 କଲେକ୍ସନ
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION

