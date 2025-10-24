'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧', ବନିଲା ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ବନିଛି ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜର 23ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରୋଜଗାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ଅଛି । ତଥାପି, ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଥାମା' ଏବଂ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ରୋଜଗାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ।
'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧'
ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ରମେଶ ବାଲା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' 2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 818 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଛାବା' ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ତେଲୁଗୁରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ତୃତୀୟ ଡବ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ ଏବେ କନ୍ନଡର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ KGF 2 ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି, ଯାହା 1,250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଭାରତରେ 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି।
2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
- 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧'- 818 କୋଟି
- ଛାବା (ହିନ୍ଦୀ)- 797.34 କୋଟିରୁ 809 କୋଟି
- ସୈୟାରା (ହିନ୍ଦୀ)- 579.23 କୋଟି
- କୁଲି (ତାମିଲ)- 514 କୋଟିରୁ 675 କୋଟି
- କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 (କନ୍ନଡ)- 451 କୋଟି
- ଓଜି (ତେଲୁଗୁ)- 308 କୋଟି
- ୱାର 2 (ହିନ୍ଦୀ)- 303ରୁ 351 କୋଟି
- ମହାଭାରତ ନରସିଂହା (ତେଲୁଗୁ)- 300 ରୁ 325 କୋଟି
- ଲୋକା: ଚାପ୍ଟର 1 ଚନ୍ଦ୍ରା (ମାଲାୟାଲମ୍)- 300 କୋଟି
- L2 - ଏମ୍ପୁରାନ୍ (ମାଲାୟାଲମ୍)- 265 କୋଟି
- ସୀତାରେ ଜମିନ ପର୍ (ହିନ୍ଦୀ)- 265 କୋଟି
ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
1. ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍ - 812.14 କୋଟି
2. ବାହୁବଳୀ 2: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ - 511 କୋଟି
3. KGF ଅଧ୍ୟାୟ 2 - 435.33 କୋଟି
4. କଳକି 2898 AD - 293.13 କୋଟି
5. RRR - 272.78 କୋଟି
6. 2.0 - 188.23 କୋଟି
7. ମହାଅବତାର ନରସିଂହା- 188.15 କୋଟି ଟଙ୍କା
8. କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧- 200 କୋଟି ଟଙ୍କା
9. ସାଲାର: ପାର୍ଟ ୧- ଯୁଦ୍ଧବିରାମ - 152.65କୋଟି ଟଙ୍କା
10. ସାହୋ - 145.67 କୋଟି ଟଙ୍କା
11. ବାହୁବଳୀ- ଦ ବିଗିନିଂ- 118.5 କୋଟି ଟଙ୍କା
12. ପୁଷ୍ପା: ଦ ରାଇଜ- ପାର୍ଟ ୧ - 155.5 କୋଟି ଟଙ୍କା
ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । 'ଛାବା' ଭାରତରେ ୬୧୫.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୭୯୭.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଛାବା ସେ ପୂର୍ବରୁ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ 'ସୈୟାରା', 'କୁଲି', 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଏବଂ 'ହାଉସଫୁଲ'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଥାମା ଭାରତରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନୀୟତ ୨୬.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ