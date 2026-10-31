ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ! ଆଉ ନାହାନ୍ତି 'କାଣ୍ଟେ' ଓ 'କାବିଲ' ଫେମ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବଲିଉଡ ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ।ସେ 'କାଣ୍ଟେ','ସୁଟଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ୱାଡାଲା', 'କାବିଲ୍', 'ଜଜବା', 'ମୁସାଫିର' ଏବଂ 'କାବିଲ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 12:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । 'କାଣ୍ଟେ', 'ସୁଟଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ୱାଡାଲା' ଏବଂ 'କାବିଲ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, IANS ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶନିବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୩୧) ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ସୁମିତ କାଡେଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି । ଘରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ । ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀକାର, ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି । ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବୁ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଯିବ ।"
Gone too soon Sanjay bhai #SanjayGupta . You will be missed . 💔— Ashwini Chaudhary (@DhoopAshwini) October 31, 2026
ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରେ 'କାଣ୍ଟେ', 'ସୁଟଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ୱାଡାଲା', 'କାବିଲ୍', 'ଆତିଶ୍', 'ରାମ୍ ଶାସ୍ତ୍ର', 'ଜଙ୍ଗ', 'ଜଜବା', 'ଜିନ୍ଦା', 'ହମେଶା', 'ମୁସାଫିର୍', 'ଦସ୍ କହାନିୟାଁ', 'ମୁମ୍ବାଇ ସାଗା' ଏବଂ 'ଖୌଫ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ସହ-ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ 'ସୁଟଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା', 'ପ୍ଲାନ୍', 'ଉଡଷ୍ଟକ୍ ଭିଲା', 'ଆସିଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି' ଏବଂ 'ପଙ୍ଖ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପୁଣେରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେ ଏକପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି; ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ତିକ୍ତ ବିବାଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ 'ଆତିଶ: ଫିଲ୍ ଦ ଫାୟାର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିତ୍ୟ ପଞ୍ଚୋଲି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ 'ରାମ୍ ଶାସ୍ତ୍ର', 'ଖୌଫ୍' ଏବଂ 'ଜଙ୍ଗ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଦ ମିରାଣ୍ଡା ବ୍ରଦର୍ସ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ; ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ମିଜାନ୍ ଜାଫ୍ରି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହଠାତ୍ ଦେହାନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।