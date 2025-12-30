ଜୀବନ ହାରିଲେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏମ

ETV Bharat / entertainment

କନ୍ନଡ ଏବଂ ତାମିଲ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଘରୁ ମିଳିଛି ମୃତଦେହ ।

KANNADA ACTRESS NANDINI CM DEATH
KANNADA ACTRESS NANDINI CM DEATH (photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 3:33 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଝଟକା । ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଘରୁ ମିଳିଛି ମୃତଦେହ । ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେଙ୍ଗେରିର ମିଲାସାଣ୍ଡ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ଘରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଟେଲିଭିଜନରେ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ୨୮ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରାତି ୧୧:୧୬ ରୁ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରାତି ୧୨:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୧୫ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ରାତିରେ ନନ୍ଦିନୀ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିଜିକୁ ଫେରିଥିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ପିଜି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ରୁମର ଦ୍ୱାର ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଏକ ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ତାଙ୍କ ମାଆ, ଜି.ଆର୍. ବାସବରାଜେଶ୍ୱରୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ "କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ"। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ନନ୍ଦିନୀ ସିଏମ କନ୍ନଡ ଏବଂ ତାମିଲ ସିରିଏଲ୍ ଯେପରିକି ଜୀବ ହୁଭାଗିଡେ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଗୋୱରୀରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ ଗୋୱରୀରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାମିଲ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିପରୀତ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

